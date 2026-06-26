Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaCesta de la compraTerremoto en VenezuelaParques comercialesEstadio de la CerámicaLocura por las rebajasAccidente en MorellaDroga en BenicàssimDGT cambia las normas
instagramlinkedin

Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición retira del mercado lotes de lomo embuchado y cabezada de lomo por no declarar la lactosa

Imagen de archivo de embutidos.

Imagen de archivo de embutidos. / Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzando una alerta alimentaria por la presencia de lactosa no declarada en el etiquetado de varios productos cárnicos elaborados por la empresa Jamones Alfredo Monfort, S.L. El aviso incluye un lote de lomo embuchado y otro de cabezada de lomo.

Según ha informado la AESAN, los productos afectados de la firma con sede en la Todolella ya están siendo retirados de los canales de comercialización a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con la colaboración de las comunidades autónomas.

La recomendación se dirige exclusivamente a las personas con intolerancia a la lactosa, a quienes se aconseja no consumir estos productos si los tienen en sus hogares, ya que el etiquetado no informa de la presencia de este ingrediente.

La agencia recuerda que el consumo de estos productos no supone ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta tiene un carácter preventivo y está relacionada únicamente con la correcta información sobre los alérgenos en el etiquetado.

Los productos afectados corresponden a distintos formatos de cabezada de lomo y lomo embuchado, envasados al vacío, tanto en tacos como loncheados, con varios lotes y fechas de consumo preferente comprendidas entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Noticias relacionadas y más

AESAN recomienda a las personas con intolerancia a la lactosa revisar el etiquetado y los lotes de estos productos y abstenerse de consumirlos en caso de que coincidan con los afectados por la alerta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el centro comercial Salera: una famosa tienda 'low cost' abrirá en julio
  2. La avispa ‘asesina’ sigue sin freno: solo este año aparece en quince localidades de Castellón
  3. Todo listo para el desembarque de eslovacos en Castellón desde el lunes: su destino
  4. El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII
  5. El pueblo de Castellón donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
  6. El profesor que llegó a presidir la Diputación de Castellón se despide del instituto: José Martí 'cuelga la tiza' y se jubila
  7. El calor extremo deja cinco fallecidos en la provincia de Castellón en solo tres días
  8. Las playas de Castellón arden en una Nit de Sant Joan marcada por la ola de calor

Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón

Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón

‘Testigo Directo’ aúna periodismo, fe y democracia en su cuarta edición

‘Testigo Directo’ aúna periodismo, fe y democracia en su cuarta edición

Un castellonense y su perro de rescate viajan a Venezuela para buscar desaparecidos

Un castellonense y su perro de rescate viajan a Venezuela para buscar desaparecidos

Un gigante empresarial de Castellón se consolida entre las firmas con mayor reputación de España

Un gigante empresarial de Castellón se consolida entre las firmas con mayor reputación de España

Recogen alimentos y medicamentos para Venezuela desde este viernes en la plaza María Agustina de Castelló: estas son las horas a las que puedes ir

Recogen alimentos y medicamentos para Venezuela desde este viernes en la plaza María Agustina de Castelló: estas son las horas a las que puedes ir

Castellón busca familias de acogida: más de 180 menores de edad necesitan un hogar temporal

El verano aprieta en Castellón: calor persistente y posibles precipitaciones este fin de semana

El verano aprieta en Castellón: calor persistente y posibles precipitaciones este fin de semana

Interés unánime de los pueblos de Castellón por instalar cámaras de seguridad: todos se apuntan a la iniciativa de la Diputación

Interés unánime de los pueblos de Castellón por instalar cámaras de seguridad: todos se apuntan a la iniciativa de la Diputación
Tracking Pixel Contents