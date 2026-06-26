Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzando una alerta alimentaria por la presencia de lactosa no declarada en el etiquetado de varios productos cárnicos elaborados por la empresa Jamones Alfredo Monfort, S.L. El aviso incluye un lote de lomo embuchado y otro de cabezada de lomo.

Según ha informado la AESAN, los productos afectados de la firma con sede en la Todolella ya están siendo retirados de los canales de comercialización a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con la colaboración de las comunidades autónomas.

La recomendación se dirige exclusivamente a las personas con intolerancia a la lactosa, a quienes se aconseja no consumir estos productos si los tienen en sus hogares, ya que el etiquetado no informa de la presencia de este ingrediente.

La agencia recuerda que el consumo de estos productos no supone ningún riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta tiene un carácter preventivo y está relacionada únicamente con la correcta información sobre los alérgenos en el etiquetado.

Los productos afectados corresponden a distintos formatos de cabezada de lomo y lomo embuchado, envasados al vacío, tanto en tacos como loncheados, con varios lotes y fechas de consumo preferente comprendidas entre octubre de 2026 y junio de 2027.

AESAN recomienda a las personas con intolerancia a la lactosa revisar el etiquetado y los lotes de estos productos y abstenerse de consumirlos en caso de que coincidan con los afectados por la alerta.