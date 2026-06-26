Castellón busca familias de acogida: más de 180 menores de edad necesitan un hogar temporal

La Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF), que opera en toda la Comunidad Valenciana, trabaja de forma continua desde su delegación en la provincia de Castellón para captar, formar y acompañar a personas dispuestas a acoger de forma temporal a menores en situación de acogimiento residencial. En Castellón, un total de 184 niños, niñas y adolescentes conviven en centros de acogida residencial a la espera de un entorno familiar donde crecer, según reflejan los últimos datos oficiales del Informe Estadístico 2024 de Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana. Esta asociación funciona con el fin de revertir esta situación y garantizar el derecho de la infancia a desarrollarse en un hogar.

Formación continua

La asociación AVAF y la ASEAF intensifican sus campañas de concienciación y apoyo / Adriana James

Para que este sistema funcione, la preparación de las familias acogedoras es un requisito obligatorio y estrictamente evaluado antes de entrar en el Registro oficial. Bajo esta premisa, la AVAF y la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) celebraron el pasado 20 de junio en el Albergue juvenil Argentina de Benicasim, una jornada lúdico-formativa, subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El encuentro, que tuvo como objetivo crear redes y concienciar sobre una realidad presente, fue impartido por María Ferrandiz, asesora jurídica de ASEAF.

El acto contó con la presencia de figuras destacadas del ámbito institucional y del acogimiento. Asistieron la directora territorial de Servicios Sociales, Familia e Infancia en Castellón, María José Arquimbau, y la coordinadora de Familias y Adopciones, Sandra Ramírez. En el ámbito municipal, estuvo respaldado por la alcaldesa de Benicasim, Susana Marqués, junto a Dña. Rosa Gil, concejala de Servicios Sociales, y Dña. Vanesa Batalla, concejala de Familia. Además, participó la junta directiva de AVAF: Francisco González como presidente, Maider Macareno como vicepresidenta y Sergi Andreu como tesorero, consolidando el respaldo a la iniciativa.

Formación impartida a familias de acogida en el Albergue juvenil argentina, Benicasim / Adriana James

La jornada se centró en los derechos y obligaciones de las familias de acogida, albergando temas como el acogimiento como medida de protección, los deberes y derechos esenciales de los acogedores y de los niños, niñas y adolescentes en acogida, los principios fundamentales... Durante el acto, los presentes pudieron exponer dudas y recibieron una guía completa de la ASEAF llamada Conocer para proteger, con toda la información pertinente.

El papel clave del voluntariado

Actividad plástica organizada por la AVAF / AVAF

En este tipo de citas, así como en el día a día de la asociación, el papel del voluntariado adquiere una gran importancia. En el caso de la jornada del pasado sábado, mientras las familias asistían a la formación, los voluntarios se encargaron del cuidado y el acompañamiento de los menores en un día de mar, arena y juegos, asegurando un entorno seguro y de buen trato. Además, en la cotidianidad de la AVAF, se llevan a cabo talleres de competencia social, apoyo escolar, actividades de ocio, cultura y deporte que salen adelante gracias a la participación de las personas voluntarias.

El acogimiento familiar

Formación impartida por la AVAF / Adriana James

El acogimiento familiar es una medida de protección donde la guarda de una persona menor de edad se ejerce de manera solidaria por una persona o unidad familiar como una red de salvamento temporal que evita la institucionalización. A diferencia de la adopción, esta medida de amparo solidario garantiza el cuidado, sustento y desarrollo integral del menor, manteniendo el vínculo y las visitas planificadas con sus progenitores bajo estricta supervisión profesional, que pueden desarrollarse en el Punto de Encuentro Familiar (PEF).

Para dar respuesta a cada situación, la normativa articula tres modalidades estratégicas en función de su duración y finalidad: el acogimiento de urgencia, que tiene una duración máxima de 6 meses, prioritario para menores de 6 años mientras se evalúa su caso, el temporal de carácter transitorio y con un límite de 2 años en espera del retorno familiar o una medida definitiva y el permanente, diseñado para cuando la reintegración ya no es viable o las necesidades especiales del menor así lo aconsejen. De este modo, la comunidad asume de forma corresponsable la protección de la infancia más vulnerable mientras se define su futuro.

Quienes deciden acoger no están solos. El sistema contempla el derecho a recibir apoyo técnico especializado de manera constante, así como una compensación económica destinada a sufragar los gastos de la crianza. A cambio, las familias se comprometen a asegurar la plena integración del menor, respetar su identidad, proteger la confidencialidad de su historia personal y colaborar con el seguimiento profesional del caso.

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Cómo informarse en Castellón

Para todas aquellas personas interesadas en conocer los requisitos, la documentación necesaria o el funcionamiento de las sesiones informativas oficiales, AVAF mantiene abierta de forma permanente su línea de atención telefónica gratuita 900 150 804. También es posible contactar con la delegación y resolver dudas iniciales a través de la web oficial avaf.org.es o escribiendo al correo electrónico info@avaf.org.es.