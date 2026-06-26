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Un castellonense y su perro de rescate viajan a Venezuela para buscar desaparecidos

Este profesional ha actuado ya en otras catástrofes naturales, como la de Turquía en 2023

Caracena, en una actuación de hace unos años junto a una perra diferente al ejemplar que llevará a Venezuela.

Caracena, en una actuación de hace unos años junto a una perra diferente al ejemplar que llevará a Venezuela. / EFE

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Castellón

El castellonense Luis Caracena, responsable de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón, viajará este sábado a Venezuela con su perro de rescate para participar en las labores de localización de personas desaparecidas tras el doble terremoto que ha sacudido el país, integrado en un equipo internacional de emergencia.

Caracena, de 54 años, formará parte de un contingente de entre seis y nueve especialistas de la organización USAR13, con sede en La Nucía (Alicante), junto a personal sanitario, especialistas en desescombro, logística y guías caninos.

El rescatista ha lamentado que, en su opinión, la respuesta ante este tipo de catástrofes siga siendo lenta. "Una vez más se comprueba que reaccionamos tarde, no estamos preparados. Ocurre la catástrofe y tardamos mucho en activar los recursos", ha afirmado, antes de advertir de que esa demora "cuesta vidas".

El perro Covid es clave

Asimismo, ha explicado que la salida está prevista desde Madrid, aunque el despliegue está condicionado por las dificultades logísticas derivadas de la operatividad de los aeropuertos y de la disponibilidad de vuelos hacia la zona afectada.

Caracena viajará acompañado de Covid, un perro de rescate de cinco años especializado en la localización de personas con vida entre los escombros.

El guía canino ha explicado que este tipo de intervenciones requiere un equipo multidisciplinar formado por especialistas en apuntalamiento, desescombro, atención sanitaria, logística y búsqueda con perros. "Esto es un equipo completo", ha resumido.

El castellonense ha señalado que las horas previas a una misión de estas características están dedicadas a preparar tanto el material como la organización familiar y laboral. "Tengo un arcón donde tengo preparado el equipo de emergencias para salir en diez minutos. Cojo el arcón, lo echo al coche, cojo al perro, su transportín y estoy listo", ha explicado.

Actuación sobre la marcha

Según ha indicado, una vez en Venezuela los equipos no conocen de antemano el lugar donde trabajarán. "Eso se sabe cuando llegas. Se sectoriza la zona y se van asignando los trabajos", ha señalado.

Caracena ha asegurado que espera encontrar una situación similar a la vivida durante el terremoto de Turquía, donde también participó en labores de rescate. "Nos vamos a encontrar con familias esperando recuperar a su persona desaparecida, sin saber si está viva o muerta", ha manifestado.

El responsable de la unidad canina ha insistido en que el tiempo resulta determinante en este tipo de emergencias. "A medida que pasan las horas las probabilidades van bajando. Por eso es tan importante la activación inmediata de los recursos operativos", ha afirmado.

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Los equipos de rescate afrontarán tanto la búsqueda de supervivientes como la recuperación de fallecidos, señala. "Va a haber que buscar personas con vida y también recuperaremos cadáveres, lo mismo que ocurrió en Turquía", concluye.

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