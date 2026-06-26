¿En qué se nos va el dinero?: Las familias de Castellón recortan en bares y ropa por el subidón de la cesta de la compra y la vivienda

Ir al supermercado y llenar el carro de la compra. Pagar el alquiler de la vivienda o la hipoteca. Hacer frente a la factura de la luz, el agua o el gas... Nunca como hasta ahora sacar la billetera para hacer frente a los gastos que habitualmente tiene una familia había sido tan asfixiante. Los precios de los alimentos y de la energía llevan años cuesta arriba y convierten en una pesadilla el momento de llenar la nevera o abonar las facturas. Y lo que desde hace mucho tiempo se percibe en la calle (y también en el interior de los hogares) acaba de ser constatado por el Instituto Nacional de Estadística (INE): la vivienda y la cesta de la compra ya engullen el 48,19% de los gastos de las familias de Castellón, un porcentaje nunca antes alcanzado.

La Encuesta de Presupuestos Familiares publicada este jueves revela que las familias de la Comunitat desembolsaron durante 2025 una media de 33.948,63 euros, un 3,9% más que el año anterior. Si se compara esta cifra con la de hace nueve años la diferencia es abismal: en 2016 cada hogar de Castellón, Valencia y Alicante destinó un promedio 26.094 euros a hacer frente a los gastos, es decir, casi 8.000 euros menos que ahora, lo que da cuenta de cómo se ha encarecido la vida.

¿Y en qué se nos va el dinero? La encuesta del INE refleja que la vivienda vuelve a situarse como el principal gasto de las familias, ya que supone el 31,81%. Así, cada hogar destinó de media 10.797 euros a pagar vivienda, agua, luz, gas y otros suministros, 646 euros más que el ejercicio anterior. Y otro apunte más: esta partida fue una de las que más creció entre los grandes grupos de consumo, con un aumento del 6,4%, muy por encima de la evolución general del gasto familiar.

Llenar la nevera, un suplicio

La cesta de la compra se mantiene como el segundo gran desembolso. Las familias de Castellón dedicaron una media de 5.562 euros a alimentos y bebidas no alcohólicas, un 7,9% más que un año antes y el equivalente al 16,38% de todo su presupuesto. "Vas al supermercado, metes cuatro tonterías en el carro y enseguida te sube a 50 ó 60 euros. Es una locura", denunciaban hace solo unas semanas Olga y Xavi, una pareja de Castelló que lamentaba lo caro que se ha puesto llenar la nevera. Y los datos les dan la razón. Solo en el último año, el coste de los alimentos se ha incrementado en la provincia un 3%, pero si se comparan las cifras de ahora con las del 2019, antes de la pandemia, la diferencia es brutal, casi un 40% más.

Los hogares destinan ya casi la mitad de su gasto anual a vivienda y alimentos y el incremento de los precios ha obligado a muchas familias a apretarse el cinturón. Y dos de las partidas más damnificadas son la compra de ropa y calzado y las comidas fuera de casa. En el primer caso, la inversión durante el año pasado ascendió a 1.356 euros por hogar, un 3,3% menos que en 2024. El desembolso en restaurantes y servicios de alojamiento también ha sufrido un importante recorte y ha pasado de los 3.587 euros del 2024 a los 3.193 del último ejercicio, es decir, un 11% menos.

Varias usuarios de un gimnasio. / Mediterráneo

Otro de los capítulos que va claramente a menos es el consumo de tabaco y alcohol. El año pasado cada familia de la provincia apenas invirtió 442 euros en la compra de estos productos, un 8,6% menos que el ejercicio anterior. Con el deporte y ocio ocurre justo lo contrario. La partida destinada a gimnasios, eventos deportivos o conciertos no para de crecer y ya supera los 1.725 euros por hogar, un 12% más que un año antes y un 30% superior a la cifra registra en 2016.

La educación y el cuidado personal también ocupan un lugar cada vez más importante en la lista de gastos de los hogares, con una inversión media de 473 y 1.342 euros respectivamente. Estas cifras suponen entre un 22 y un 25% más que hace nueve años.

En el conjunto del país, los hogares españoles elevaron su gasto medio un 3,1% en 2025, hasta situarlo en 35.101 euros, lo que supone 1.057 euros más que el año anterior. El gasto medio por persona también aumentó, en este caso un 3,2%, hasta los 14.066 euros. Además, la estructura del hogar vuelve a ser un factor determinante en el nivel de gasto: los formados por una pareja con hijos registran el mayor desembolso medio, con 44.438 euros, 1.275 más que en 2024. En el extremo contrario se sitúan los hogares de una persona sola de 65 o más años, con 23.024 euros, y los unipersonales de menos de 65 años, con 23.784 euros.