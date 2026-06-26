Una gran empresa de Castellón genera más de 100 empleos con su nuevo negocio en Valencia

La aparición de nuevas iniciativas empresariales supone una oportunidad de generar puestos de trabajo. Esto es lo que se ha producido en Valencia, y de la mano de un importante grupo empresarial de Castellón.

La cadena hotelera Intelier Hotels & Suites, del grupo Nealis, cuenta con establecimientos repartidos en diferentes puntos de España, y este verano tiene como principal novedad el Intelier Malvarrosa Plaza, que se sitúa en este conocido barrio marítimo de la capital autonómica. Desde la compañía destacan que la puesta en marcha del hotel "supondrá la creación de más de cien puestos de trabajo directos e indirectos en áreas como recepción, atención al cliente, restauración y mantenimiento. En el proceso de selección se priorizará la contratación de personas residentes en el barrio y en los entornos próximos, con el objetivo de que el hotel sea también una fuente real de oportunidades para quienes viven aquí".

Uno de los rincones del Intelier Malvarrosa Plaza. / Mediterráneo

Empleo y proveedores locales

Además del empleo directo, el hotel trabaja desde su construcción con artesanos y empresas locales cuya presencia formará parte de la identidad del establecimiento. "El barrio tiene un tejido creativo y productivo singular, e Intelier Malvarrosa Plaza quiere ser un espacio donde eso se note: en los materiales, en los productos y en las personas", destacan.

Con 170 habitaciones y una arquitectura contemporánea que dialoga con el entorno marítimo, el hotel ocupará una ubicación privilegiada a pocas calles de la playa de la Malvarrosa. "Contará con una propuesta de servicios pensada tanto para visitantes como para quienes quieran disfrutar de sus espacios sin necesidad de hospedarse, con el objetivo de que el hotel sea un punto de encuentro también para el barrio y la ciudad", afirman desde Nealis.

Terraza en la parte superior del hotel. / Mediterráneo

Arraigo en el barrio

Por estos motivos, la compañía considera que este nuevo hotel, "que abre en un distrito con la identidad y la historia de Poblats Marítims, tiene una responsabilidad especial. No se trata solo de ofrecer un servicio de alojamiento: se trata de llegar con respeto, contribuir de forma concreta y estar dispuestos a aprender del lugar y su trayectoria".

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la propuesta gastronómica del hotel, "que marcará aún más la personalidad y el arraigo por lo nuestro, y que también ha sido diseñada con criterios de integración, sostenibilidad y colaboración con el entorno". Nealis concluye que la apertura "nace con una vocación clara: contribuir al dinamismo económico del entorno, generar empleo de calidad para las personas del barrio y sus alrededores, y construir una relación duradera con la comunidad que lo acoge".