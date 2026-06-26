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Recogen alimentos y medicamentos para Venezuela desde este viernes en la plaza María Agustina de Castelló: estas son las horas a las que puedes ir

La Asociación de Venezolanos de Castellón (Asovecas) estará recogiendo insumos desde las 17.00 horas hasta las 21.00 horas, con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló

Las labores de rescate prosiguen en Venezuela tras el terremoto

Las labores de rescate prosiguen en Venezuela tras el terremoto

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Llegada a Venezuela de un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate enviados desde El Salvador para apoyar en las labores de búsqueda. / Agencias

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Cualquier persona de la provincia de Castellón que quiera donar alimentos y medicamentos, entre otros productos básicos, para los millones de afectados por los dos graves terremotos que han devastado Venezuela puede hacerlo desde este viernes a las 17.00 horas en la plaza María Agustina de Castelló. Los seísmos ya se han cobrado la vida de 589 personas.

La Asociación de Venezolanos de Castellón (Asovecas) está a cargo de esta "gran recolecta" con la que esperan ayudar a su pueblo. Lo hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, Castellón Ciutat Intercultural y la Parroquia Sagrada Familia de la capital de la Plana.

El representante de esta asociación, Luis Méndez, explica a Mediterráneo que necesitan principalmente alimentos no perecederos y medicamentos para sus compatriotas afectados. No obstante, también se pueden llevar pañales para bebés y adultos; toallitas húmedas; productos de higiene femenina; linternas y pilas; productos de limpieza; y alimentos para bebés.

Los horarios de donación

Méndez agradeció "el apoyo" que está notando por parte de la sociedad española tras esta catástrofe humanitaria que azota Venezuela.

La recogida de alimentos será desde las 17.00 horas hasta las 21.00 horas de este viernes; y en idéntico horario también este sábado y en la misma plaza castellonense.

El cartel de las jornadas de donación de Asovecas.

El cartel de las jornadas de donación de Asovecas. / Mediterráneo

Aparte de la donación, el domingo se realizará una vigilia en la iglesia de la Sagrada Familia, coorganizada también por Asovecas, que es una de las dos asociaciones de venezolanos que hay en la provincia.

"Queremos hacer esta vigilia para encontarnos a nivel espiritual y para orar por los fallecidos, por los que están heridos y las familias vulnerables y afectadas por semajente catástrofe", incide Méndez.

Minuto de silencio en Benicàssim

La corporación municipal del Ayuntamiento de Benicàssim ha recordado a las 589 víctimas mortales con un minuto de silencio esta mañana a las puertas del consistorio.

Noticias relacionadas y más

El minuto de silencio por las víctimas de Venezuela en Benicàssim.

El minuto de silencio por las víctimas de Venezuela en Benicàssim. / Mediterráneo

La alcaldesa, Susana Marqués, y el resto de su equipo de gobierno han mostrado así su consternación por lo ocurrido, y han querido expresar su dolor especialmente a los 289 venezolanos que residen en Benicàssim.

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