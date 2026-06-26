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Tendrá lugar en Benicàssim

‘Testigo Directo’ aúna periodismo, fe y democracia en su cuarta edición

El ciclo tendrá lugar en julio y lo promueve la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, en la apertura del ciclo ‘Testigo Directo’ del pasado año.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, en la apertura del ciclo ‘Testigo Directo’ del pasado año. / Mediterráneo

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José Miguel Panadero

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), celebrará en Villa Elisa de Benicàssim la cuarta edición del ciclo Testigo Directo.

Esta propuesta se convierte en un espacio de reflexión en el que expertos de referencia abordarán retos sociales desde una visión humanista y centrada en los valores de la doctrina social de la Iglesia.

La primera sesión

Se celebrará el próximo 2 de julio, a las 19.30 horas, bajo el título Comunicando la Fe Hoy: medios de comunicación y redes sociales.

Participarán el director de cine e impulsor de la Fundación Infinito+1, Juan Manuel Cotelo, y el sacerdote y fundador del canal Se buscan rebeldes, Ignacio Amorós. El coloquio estará moderado por Paz Ferrín, responsable de medios de la diócesis de Segorbe-Castellón.

La segunda sesión

La segunda cita, prevista para el 9 de julio, se centrará en el periodismo de investigación y la actualidad. En ella intervendrán los periodistas Melchor Miralles y Alejandro Entrambasaguas, que compartirán su experiencia profesional. Esta mesa redonda contará con la moderación del también periodista Vicente Farnós.

Fin del programa

El programa concluirá el 23 de julio con el coloquio Salir de los totalitarismos: el camino hacia la democracia, en el que participarán el abogado y político venezolano Julio Borges y el catedrático de Literatura y rector de la Universidad Abat Oliba CEU, Marcin Piotr Kaźmierczak. La sesión estará moderada por la vicedecana de Derecho de la CEU UCH, María Luisa Mena.

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Asistencia libre

Todas las sesiones de Testigo Directo se celebrarán a las 19.30 horas en Villa Elisa, el emblemático recinto de Benicàssim, y serán de asistencia libre, limitada al aforo. La actividad, consolidada ya anualmente en la agenda de la localidad costera, cuenta con la organización de ACdP y la CEU UCH, así como con la colaboración del Ayuntamiento, la parroquia Santo Tomás de Villanueva del municipio, Simetría Grupo y Palasiet Thalasso Clínic & Hotel.

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