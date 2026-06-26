El verano aprieta en Castellón: calor persistente y posibles precipitaciones este fin de semana

La península ha registrado temperaturas de récord estos últimos días. La ola de calor ha disparado los termómetros, y ha dejado valores históricos en varios puntos del territorio. En concreto, el lunes 22 y el martes 23 de junio se han convertido en los días más cálidos para esas fechas desde 1950. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que el mercurio de la península ha registrado anomalías medias de hasta 7,1 grados, superando las máximas registradas en años anteriores.

En la Comunitat Valenciana, la situación climática ha sido extrema, ya que algunos de los termómetros han alcanzado los 40 grados. Este episodio de calor intenso ha dejado ocho fallecidos en toda la Comunitat, cinco de ellos en la provincia de Castellón.

Máximas elevadas

Como ya es habitual en la provincia, este fin de semana los termómetros van a recoger temperaturas cálidas. La Aemet espera que el mercurio supere los 30 grados en gran parte del territorio. Estas son las localidades con las máximas más elevadas pronosticadas para el sábado:

Segorbe : 33 grados

: 33 grados Atzeneta del Maestrat : 33 grados

: 33 grados Zorita del Maestrazgo : 33 grados

: 33 grados Onda : 32 grados

: 32 grados L'Alcora : 32 grados

: 32 grados Montanejos: 32 grados

Algunos de los municipios del norte lograrán evitar superar la barrera de los 30 grados. Aun así, se registrarán valores próximos a los 30, oscilando entre los 27 y 29 grados. Estas son las localidades con las máximas más bajas esperadas para el sábado:

Vistabella : 27 grados

: 27 grados Vilafranca : 28 grados

: 28 grados Castellfort : 28 grados

: 28 grados Peñíscola : 28 grados

: 28 grados Vinaròs : 28 grados

: 28 grados La Pobla de Benifassà : 28 grados

: 28 grados Benassal : 29 grados

: 29 grados Xilxes: 29 grados

De cara al domingo, los modelos advierten de un ligero repunte de las máximas. Se prevé que varios termómetros de la provincia alcancen los 35 grados. El resto de localidades se mantendrán en torno a los 30 grados.

Temperaturas para el domingo 28 / Aemet

Temperaturas tropicales

Al igual que en semanas anteriores, las temperaturas tropicales volverán a marcar las noches de este fin de semana. El sábado, los termómetros del litoral oscilarán entre los 22 y 24 grados. También, varios municipios prelitorales mantendrán el mercurio por encima de los 20 grados. De cara al domingo se espera una situación climatológica similar. En el litoral los valores se mantendrán en torno a los 22 y 24 grados. Además, algunas localidades del nordeste también alcanzarán temperaturas tropicales, llegando a los 20 grados.

Llegan las precipitaciones

La noche del sábado presentará cielos cubiertos en el sur y el litoral de la provincia, que se desplazarán hacia el norte con el paso de las horas. Durante el mediodía, los cielos de todo Castellón estarán despejados, sin embargo de cara a la tarde aparecerán intervalos nubosos en todo el interior. La jornada estará marcada por la presencia de viento flojo de dirección variable a primera y última hora, predominando por la tarde con intervalos moderados.

El domingo llegará con un ligero cambio en la previsión. Los intervalos nubosos que marcarán la jornada en toda la provincia podrán dejar precipitaciones escasas en el interior norte de Castellón. Así, la Aemet advierte de la posibilidad de lluvias en algunos municipios durante la tarde. Con el paso de las horas, la nubosidad se extenderá por todo el territorio pudiendo descargar ligeras precipitaciones en la provincia, aunque la posibilidad es de entre un 5 y 10%.

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Probabilidad de precipitaciones para el domingo 28 (12-18h) / Aemet

Probabilidad de precipitaciones para el domingo 28 (18-24h) / Aemet

Próxima semana

Para la semana que viene, los modelos no advierten de cambios significativos. Las máximas se mantendrán por encima de los 30 grados, pudiendo alcanzar los 35, unos valores similares a los previstos para el fin de semana. Además, las temperaturas tropicales volverán a marcar las próximas jornadas, algo ya habitual en Castellón. Aun así, la Aemet prevé un nuevo repunte de los termómetros para la semana que viene, lo que podría ocasionar otro pico cálido en la provincia.