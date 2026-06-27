Más bares que nunca y menos caja: la paradoja de la hostelería de Castellón

Comer y pagar las facturas se está haciendo cada vez más cuesta arriba para una parte importante de las familias de Castellón. Con los números tiritando y la calculadora en mano, en muchos hogares toca apretarse el cinturón. Y como la visita al supermercado es obligada (hay que llenar la nevera sí o sí) y no es posible dejar de pagar la hipoteca, el alquiler o el recibo de la luz toca reorientar gastos. Y donde más se nota la tijera es en cafeterías y restaurantes, aunque lo paradójico es que el sector aguanta, las terrazas de los locales están siempre llenas y cada año que pasa la cifra de bares va claramente a más. ¿Dónde está la explicación?

Cada hogar de Castellón gastó el año pasado 3.193 euros en restaurantes y servicios de alojamiento, un 11% menos que en 2024, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados por Mediterráneo . Se trata de 394 euros menos por familia y, teniendo en cuenta que el censo de hogares en la provincia es de 261.937, no se trata de una cantidad pequeña: 103 millones de euros que han dejado de entrar en la caja registradora de los bares.

Tíquet medio a la baja

La estadística muestra que el consumo fuera de casa ya no es lo que era y, sin embargo, la realidad en la calle parece otra. Las reservas en los restaurantes van como un tiro y en las terrazas de los bares no cabe ni un alfiler. «Una cosa es que el local esté lleno hasta la bandera y otra muy distinta es el gasto que hacen los clientes. Y esto último es lo que se ha reducido muchísimo. El año pasado ya lo notamos y este 2026 todavía más», explica Lola Martínez, gerente de la arrocería Casa Lola del Grau de Castelló y responsable de la sección de Hostelería de la patronal provincial Ashotur.

Martínez calcula que si antes el tíquet medio en un restaurante era de 40 euros en estos momentos ha bajado a 30 o incluso a 27 y pone un ejemplo que ilustra perfectamente la situación que viven a diario la inmensa mayoría de los establecimientos de la provincia. «Para una mesa de 6 comensales antes servíamos cuatro entrantes y una paella de arroz para seis. Hoy piden dos entrantes y arroz para cuatro y el postre también se comparte», describe esta hostelera.

Dos trabajadores preparan varias paellas en la cocina de un restaurante. / Mediterráneo

La caída del tíquet medio, lógicamente, tiene un impacto directo en los resultados de los restaurantes. «Nuestra facturación ha bajado y, sin embargo, tenemos más gastos que nunca. Como el restaurante está lleno necesitas los mismos trabajadores que siempre y, al igual que les ocurre a las familias, nuestras facturas de la luz y el gas también se han disparado», apunta la propietaria de Casa Lola que asegura que al sector le cuesta mucho cuadrar los números porque todo, absolutamente todo, es más caro que hace unos años. «Si todo cuesta más y tus ingresos van a la baja es señal de que las cosas no marcha como deberían», sentencia.

17 locales más en un año

Otro de los datos que llama la atención es que, pese al descenso del consumo, cada vez hay más bares. Castellón contaba, al cierre del 2025, con 3.154 establecimientos dedicados a la hostelería (1.290 restaurantes y 1.864 bares), 17 más que un año antes, según cifras del el Instituto Valenciano de Estadística. Un fenómeno, el de las nuevas aperturas, que desde Ashotur achacan a dos factores: el impulso emprendedor de profesionales procedentes de otros países y también la decisión de algunos empresarios de extender el negocio que ya funciona en la capital a otras localidades de la provincia como Benicàssim u Orpesa. «En los últimos años han llegado muchos ciudadanos de Perú, o Venezuela que han abierto restaurantes de comida típica de su país y eso explica por qué el número de negocios va al alza», argumenta Martínez que insiste en que el sector no pasa por su mejor momento.