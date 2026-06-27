Las 3 carreteras de Castellón que van a cambiar por completo tras una inversión millonaria

La Diputación de Castellón dará un impulso definitivo a la vertebración de la provincia en el pleno ordinario de este martes 30 de junio. El Gobierno Provincial presentará una modificación de crédito que incluye 4,1 millones de euros destinados a la mejora de tres carreteras de la red viaria provincial, situadas en el mundo rural.

Las licitaciones ya han sido adjudicadas y la ejecución de la totalidad de las obras está prevista para este mismo año 2026.

Carreteras afectadas y financiación

La inversión, según ha explicado el vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, será presupuestada al 100% por la Diputación, aunque posteriormente el Gobierno Central, a través del Ministerio de Política Territorial, subvencionará el 50% de cada actuación.

Las tres obras de mejora de firme previstas son:

CV-120: Mejora del firme del P.K. 0+000 al P.K. 7+205, en la carretera que une Forcall con La Mata .

Mejora del firme del P.K. 0+000 al P.K. 7+205, en la carretera que une . CV-159: Mejora del firme en un tramo del P.K. 6+000 al P.K. 18+400, a su paso por La Barona (Les Useres) .

Mejora del firme en un tramo del P.K. 6+000 al P.K. 18+400, a su paso por . CV-166: Actuación en el tramo del P.K. 28+300 al P.K. 32+403 en Benassal.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que este paquete de inversiones es posible gracias al uso de los remanentes de tesorería de 2025 tras certificar que la institución cumple con los requisitos del Real Decreto. "Seguimos trabajando por mostrar y demostrar que vivir en el interior de nuestra provincia es sinónimo de bienestar, oportunidades y desarrollo", ha incidido la dirigente.

Por su parte, Folgado ha recordado que mantener la red vial en buenas condiciones, además de generar oportunidades, "es fundamental para mejorar la seguridad vial".

Inyección millonaria para los ayuntamientos

Más allá de las carreteras, la modificación de crédito que se llevará al pleno incluye una partida de 24,45 millones de euros para adelantar a los ayuntamientos más del 80% del Plan Impulsa 2026/2027.

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Con este movimiento, sumado al presupuesto ya aprobado, la Diputación ingresará de forma anticipada a los ayuntamientos y mancomunidades el 85% de la inversión total para obras y servicios, así como el 100% del gasto corriente del presente ejercicio. En total, la inyección económica para las entidades locales superará los 26,4 millones de euros.