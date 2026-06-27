Castellón se vuelca con los afectados por el doble terremoto de Venezuela: desde ciudadanos a ayuntamientos, la solidaridad es total

Se activa la solidaridad en Castellón con los millones de afectados por los dos graves terremotos que han asolado Venezuela. Ayer se activó una campaña para recabar insumos para los afectados en Castelló. Multitud de personas de la provincia comenzaron ayer a donar alimentos y medicamentos, entre otros productos básicos, desde ayer en la plaza María Agustina de Castelló. La recogida de alimentos continúa hoy desde las 17.00 a las 21.00 horas.

La Asociación de Venezolanos de Castellón (Asovecas) está a cargo de esta «gran recolecta» con la que esperan ayudar a su pueblo. Lo hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, Castellón Ciutat Intercultural y la Parroquia Sagrada Familia.

El representante de esta asociación, Luis Méndez, explica a Mediterráneo que necesitan principalmente alimentos no perecederos, agua y medicinas para sus compatriotas afectados. No obstante, también se pueden llevar pañales para bebés y adultos; toallitas; productos de higiene femenina; linternas y pilas; productos de limpieza; y alimentos para bebés.

Méndez agradeció «el apoyo» que nota por parte de la sociedad española. Aparte, mañana se realizará una vigilia en la iglesia de la Sagrada Familia. «Queremos orar por los fallecidos, por los que están heridos y las familias vulnerables y afectadas por semajente catástrofe», incide Méndez.

Dolor en los ayuntamientos

También ayer, la corporación municipal del Ayuntamiento de Benicàssim recordó a las víctimas con un minuto de silencio a las puertas del consistorio. La alcaldesa, Susana Marqués, y el resto de su equipo de gobierno mostraron así su consternación por lo ocurrido.

El minuto de silencio en el Ayuntamiento de Benicàssim. / Mediterráneo

En Castelló, la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, acudió al puesto de recogida y dijo que «Castellón es solidaria y se vuelve a demostrar con las donaciones de vecinos y vecinas que sensibilizados con la tragedia quieren aportar su granito de arena para que toda la ayuda posible llegue a las familias afectadas, muchas de las cuales se han quedado sin nada».

Vila-real se sumó a la respuesta participando en la coordinación de la respuesta humanitaria a través del Fondo Valenciano para la Solidaridad. «Hacemos un llamamiento a todos los ayuntamientos para que, si es posible, se sumen con aportaciones extraordinarias. La cooperación entre municipios es clave para poder prestar un apoyo real a las personas afectadas y demostrar que la solidaridad local tiene un impacto global», dijo el concejal de Cooperación Internacional de Vila-real, Toni Marín.

Un héroe canino de Castellón

El castellonense Luis Caracena, responsable de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón, tiene previsto viajar hoy a Venezuela con su perro de rescate para participar en las labores de localización de desaparecidos tras el doble terremoto que ha sacudido el país, integrado en un equipo internacional de emergencia. Caracena, de 54 años, formará parte de un contingente de entre seis y nueve especialistas de la organización USAR13, con sede en La Nucía (Alicante), junto a personal sanitario, especialistas en desescombro, logística y guías caninos.

Caracena, en una actuación de hace unos años junto a una perra diferente al ejemplar que lleva a Venezuela. / EFE

El rescatista lamentó que, en su opinión, la respuesta ante este tipo de catástrofes siga siendo lenta. «Una vez más se comprueba que reaccionamos tarde, no estamos preparados. Ocurre la catástrofe y tardamos mucho en activar los recursos», afirmó, antes de advertir de que esa demora «cuesta vidas».

Caracena viajará acompañado de Covid, un perro de rescate de cinco años especializado en la localización de personas con vida entre los escombros.

Como en Turquía

El guía canino explicó que este tipo de intervenciones requiere un equipo multidisciplinar formado por especialistas en apuntalamiento, desescombro, atención sanitaria, logística y búsqueda con perros. «Tengo un arcón donde tengo preparado el equipo de emergencias para salir en diez minutos. Cojo el arcón, lo echo al coche, cojo al perro, su transportín y estoy listo», explicó. Según indicó, una vez en Venezuela los equipos no conocen de antemano el lugar donde trabajarán: «Eso se sabe cuando llegas. Se sectoriza la zona y se van asignando los trabajos».

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Caracena aseguró que espera encontrar una situación similar a la vivida durante el terremoto de Turquía, donde también participó en labores de rescate. «Nos vamos a encontrar con familias esperando recuperar a su persona desaparecida, sin saber si está viva o muerta. Va a haber que buscar personas con vida y también recuperaremos cadáveres, lo mismo que ocurrió en Turquía», lamentó.