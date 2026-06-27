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Mueren cuatro familiares de residentes en Castellón en los terremotos de Venezuela

Consternación en la comunidad venezolana en la provincia

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. EFE/ Ronald Peña R

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Las peores noticias llegaron ayer a la numerosa comunidad venezolana de Castellón, con la confirmación de que cuatro familiares de personas residentes en la provincia fallecieron en el devastador doble terremoto que ha asolado el país caribeño.

Según confirmaron a Mediterráneo fuentes de una de las dos organizaciones de ese país en Castellón, la Asociación de Venezolanos Activos de Castellón (Avacs), estas personas se encontraban desaparecidas desde que se produjeron los terremotos. Finalmente, aparecieron sin vida bajo los escombros. En Avacs, desolados, continúan pidiendo apoyo a sus conocidos en las zonas afectadas para seguir buscando a sus seres queridos.

Siete personas aparecidas con vida

El jueves se informó de ocho desaparecidos de familiares de venezolanos en Castellón en total, una cifra que ayer por la mañana aumentó a 13. De todos ellos, siete fueron localizados con vida en las últimas horas, para alegría de sus familias en la provincia.

Sin embargo, otras dos personas continúan desaparecidas, igual que tantos miles de venezolanos de los cuales no hay noticias.

Asimismo, el alcance de la tragedia se va tornando más grande a nivel material conforme se puede acceder a las zonas destrozadas, muchas de ellas reducidas a escombros. Una venezolana residente en Castellón, Ayari Castillo, descubrió ayer cómo el edificio donde todavía tenía su piso en el país caribeño quedó muy dañado.

Noticias relacionadas y más

Dentro de ese mismo edificio se han hallado cadáveres de personas que quedaron atrapadas durante el terremoto.

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