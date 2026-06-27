Nueve días y cerca de 200 actos para celebrar la identidad marinera del Grau

El Grau de Castelló se prepara para vivir una nueva edición de las fiestas de Sant Pere, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la ciudad. Desde el sábado 27 y hasta el próximo 5 de julio, el distrito marítimo acogerá cerca de 200 actos que combinarán tradición, cultura popular, música, gastronomía y espectáculos para todos los públicos, consolidando una celebración que cada año atrae a miles de vecinos y visitantes.

La programación mantiene las señas de identidad que han convertido Sant Pere en la gran fiesta del Grau, pero incorpora también novedades destinadas a enriquecer la experiencia festiva y ampliar su atractivo. Así, durante nueve días, las calles y plazas del distrito volverán a convertirse en escenario de actividades que reflejan la estrecha relación histórica del barrio con la mar y con sus tradiciones más arraigadas.

Uno de los momentos más esperados será la actuación de la cantante Isabel Aaiún, protagonista de uno de los mayores fenómenos musicales recientes en España gracias al éxito de La potra salvaje. La artista actuará la noche del 4 de julio en el Moll de Costa en un concierto que promete congregar a un numeroso público. La velada se completará con la participación del DJ Fernando Moreno, en una de las grandes apuestas musicales de estas fiestas.

Paellas en el Grau por Sant Pere. / Toni Losas

La oferta musical tendrá otro de sus platos fuertes mañana domingo con la actuación de la orquesta La Misión, considerada una de las formaciones de mayor impacto dentro del circuito nacional de espectáculos. Su puesta en escena, caracterizada por el despliegue técnico y visual, servirá para poner ritmo a una de las noches más señaladas de las celebraciones.

Junto a la música, los festejos taurinos volverán a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. Entre las novedades figura el VI Encierro de toros cerriles de la ganadería El Torreón, que recorrerá las calles del centro del Grau también el domingo 28. Se trata de una incorporación que amplía una programación taurina ya consolidada y muy seguida por los aficionados.

Otra de las principales novedades llegará el sábado 4 de julio con la celebración del primer correfoc de la historia de las fiestas de Sant Pere. Bajo el título Esclat de foc, los Dimonis de la Plana protagonizarán un espectáculo itinerante que combinará fuego, efectos pirotécnicos y animación en un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos del distrito marítimo. La propuesta culminará con una gran apoteosis final que aspira a convertirse en uno de los momentos más espectaculares de la edición.

Las fiestas mantendrán, además, los actos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de grauers. No faltarán la tradicional mascletà que dará inicio a los festejos, el multitudinario tombet de bou, la popular torrà de la sardina o el siempre concurrido Día de las Paellas, auténticos puntos de encuentro para vecinos, peñas y visitantes.

La vertiente religiosa también ocupará un espacio relevante dentro de la programación. La ofrenda floral y la procesión marítima en honor a Sant Pere volverán a rendir homenaje al patrón de los pescadores, en unos actos que reflejan la profunda vinculación del Grau con el mar y con su pasado pesquero. El programa incluye igualmente actividades infantiles, representaciones de teatro en valenciano, conciertos, discomóviles, actos gastronómicos, pasacalles y numerosas iniciativas impulsadas por peñas, collas y asociaciones del distrito. Una oferta diversa que busca llegar a públicos de todas las edades y convertir cada jornada festiva en una experiencia diferente.

Aniversario del campanario

Además, las celebraciones servirán para conmemorar el vigésimo quinto aniversario del campanario de la parroquia de Sant Pere. Entre las actividades previstas destacan la actuación conjunta del Grup de Danses Illes Columbretes y el Gremio de Campaneros de Castellón, así como las visitas guiadas al campanario, una oportunidad para descubrir uno de los elementos más representativos del patrimonio local.

Con una programación amplia y variada, Sant Pere volverá a reivindicar durante nueve días la identidad marinera del Grau, su capacidad de acogida y la fuerza de unas tradiciones que continúan transmitiéndose de generación en generación. Música, pólvora, gastronomía, cultura popular y devoción se darán cita de nuevo en unas fiestas llamadas a convertir el distrito marítimo en el gran punto de encuentro del inicio del verano en Castelló.