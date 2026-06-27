La pensión media supera los 2.400 euros en junio en Castellón gracias a la 'extra' de verano

La cuenta atrás ha terminado para los cerca de 127.000 pensionistas de Castellón. La paga extraordinaria de verano ya ha llegado a la inmensa mayoría de las cuentas bancarias y, como se abona junto a la nómina del mes de junio, la alegría es por partida doble. La Seguridad Social acaba de abonar 352,5 millones de euros solo en la provincia, una cifra que marca un nuevo récord histórico. Y a nivel nacional ocurre exactamente lo mismo: 28.400 millones solo para pagar las nóminas de junio, con la extra incluida.

De las 143.693 pensiones que se han abonado estos días en Castellón (una misma persona puede cobrar simultáneamente más de una prestación), un total de 143.504 (el 99,8%) tienen derecho a la paga extraordinaria de verano y cada beneficiario ha ingresado estos días en su cuenta corriente una media de 2.357 euros. De esa cifra, 1.242,79 euros corresponden a la nómina ordinaria mientras que otros 1.214,86 son del aguinaldo veraniego, según datos que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Aunque la cantidad exacta de dinero que llega al bolsillo de cada perceptor varía en función de factores como el tiempo y la base de cotización o del grado de incapacidad (en el caso de una paga de incapacidad), el colectivo que más ingresos recibe es el de los jubilados. Y este mes de junio, las 90.000 personas que en Castellón perciben una paga de jubilación han cobrado una media de 2.785 euros, de los que 1.401,69 corresponden a la nómina del sexto mes del año y 1.383,27 a la extra.

¿Quién no cobra extra?

La Seguridad Social contempla para la mayoría de pensionistas un sistema de 14 pagas al año, con doce mensualidades ordinarias y dos extras, que se abonan en junio y noviembre. Sin embargo, hay dos tipos de pensiones que suelen tener las pagas extraordinarias prorrateadas en las doce mensualidades del año: las derivadas de accidente de trabajo y las de enfermedad profesional. Además, quienes empezaron a cobrar la pensión hace poco pueden recibir solo una parte proporcional de la paga extra, ya que esta se acumula entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo.

Un grupo de pensionistas juega a la petanca en la playa. / AXEL ALVAREZ

La paga extra de verano tributa en el IRPF igual que la pensión mensual en la mayoría de los casos. Las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente se consideran rendimientos del trabajo, por lo que las pagas extraordinarias de junio y Navidad tienen el mismo tratamiento fiscal que el resto de mensualidades. Eso no significa que todos los pensionistas tengan una retención elevada, ya que depende de la cuantía anual, la situación familiar y las circunstancias personales.

La ley contempla algunas excepciones. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, que en Castellón perciben cerca de 5.000 personas, están exentas de IRPF, también en sus pagas extra.