El calor, el monte seco y la mayor afluencia al interior elevan el riesgo de incendios en Castellón

«Desde el momento en que el fuego puede llegar al pueblo se convierte en un problema de protección civil. Es preferible proteger la vida de una persona a evitar que se quemen mil hectáreas», explica un bombero de Castellón. La extinción de los incendios se complica más cada verano, en la provincia como en el resto del mundo, y más si se dan focos simultáneos, velocidades altas de propagación y una falta de limpieza del monte que penaliza a los equipos.

El jefe de la unidad forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, Fernando Pérez, relata que la campaña estival de prevención arranca fuerte este año. El Consorcio Provincial mantiene el despliegue de medios humanos y materiales idéntico al de 2025. En lo climatológico, afirma, «la provincia ha enfrentado esta semana un escenario meteorológico complejo debido a la entrada de una masa de aire caliente procedente de África que ha quedado estancada sobre la península y ha provocado un pico anómalo de cinco días consecutivos con temperaturas extremas y humedades muy bajas. Un comportamiento más propio de finales de julio o agosto que de junio».

Pendientes del tiempo

Sobre la previsión, «en el verano de 2025 en Castellón tuvimos tormentas que nos dieron un respiro. Pero este año esa masa de aire caliente que nos ha afectado, pero no de manera extrema como al centro de España. Eso sí, si viene hacia la provincia en las próximas semanas por encima de la vertical, tendremos un verano muy muy crítico. Dependemos de la meteorología».

En este sentido agrega que, aunque se prevé un ligero descenso térmico algunas jornadas, la provincia se mantendrá en un «escalón superior» respecto a las medias habituales para esta época del año. «El calor cada año dura más meses, incluyendo primavera y otoño, por lo que activamos el Plan de Emergencias todo el año. Este verano es peligroso el periodo de altas temperaturas y cómo ha quedado la vegetación, seca, con déficit de humedad. Todo esto hace que sea más propenso que si se inicia un incendio su velocidad de propagación sea más elevada».

Hoy domingo 28 de junio el riesgo de incendios en Castellón es bajo/medio y alto, según la zona.

¿Qué es un escenario de incendios de triple 30?

Pérez recordó las opciones de tener un escenario de triple 30: cuando la humedad ambiental es inferior al 30%, la velocidad del viento superior a 30 km/h; y temperatura ambiental superior a los 30 °C.

Por ello, cualquier colaboración es poca. «Hago un llamamiento directo a la colaboración ciudadana: ante el menor avistamiento de una columna de humo en el monte, es vital llamar de inmediato al teléfono de emergencias 112 para conseguir una activación lo más temprana posible de los recursos de extinción», indica.

«El desalojo seguro de municipios que llegan a triplicar su población supone un desafío logístico»

Ojo a las negligencias: una colilla de tabaco puede ser fatal

Ramas secas. / AXEL ALVAREZ

En Castellón, además, la población se dispara en el interior los meses de verano, con las segundas residencias, más afluencia en parajes naturales (como pantanos o pozas) y fiestas de agosto. «Se multiplica el riesgo de incendios por negligencias humanas (colillas, uso de maquinaria o herramientas) y también complica el desalojo seguro de municipios que llegan a triplicar su censo habitual. Supone un desafío logístico, agravado en ocasiones por la orografía de urbanizaciones con accesos estrechos (también del litoral, como zonas de Orpesa, Alcossebre o Las Atalayas de Peñíscola)».

Recomendaciones y más datos Prohibido el camping gas Desde ayuntamientos del interior de Castellón alertan sobre el riesgo de los pícnics en la montaña en verano. Ya no es solo la prohibición de barbacoas. Tampoco se puede cocinar con camping gas pues si hay fuego existe riesgo de generarse un incendio. Por supuesto, están prohibidas también las quemas agrícolas. Los recursos en Castellón Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón explicaron que la provincia cuenta este verano con medios aéreos (dos helicópteros más otros dos helitransportados), dos aviones de carga en tierra en Vilanova d’Alcolea y un avión anfibio estacionado en el aeropuerto. Además, están los cuatro parques de bomberos profesionales y cinco de voluntarios. El reto de adaptar el territorio El director de Conservación de la onegé WWF España, Enrique Segovia, ha reclamado recientemente un Plan de Acción Integral de Prevención y Adaptación a los Incendios Forestales en España basado en tres ejes: incrementar la resiliencia del territorio, minimizar la vulnerabilidad de las personas y reducir la siniestralidad. «El Gobierno tiene que hacer su parte, pero también las CCAA, empresas, personas, etc., ya vivan en medio rural o urbano. Es algo que nos afecta a todos», recalcó. Y comparó el gasto estatal en extinción (78%) frente a prevención (12%).

Incendio en Benicarló el pasado 23 de junio. / CONSORCIO DE BOMBEROS/X / Europa Press

El problema de fondo: del abandono de cultivos a la falta de protección natural

Para expertos como Pérez, pesa mucho en la prevención de incendios el cambio estructural en el paisaje: la progresiva desaparición de la agricultura tradicional y el abandono del entorno rural provocan que la superficie forestal aumente de manera constante cada año. De olivares que suponían cortafuegos a tierras enmarañadas de matorral y maleza, convirtiéndose en vías que aceleran la propagación del fuego.

Para mitigar este riesgo, son claves las fajas perimetrales en las zonas de interfaz urbano-forestal (viviendas en contacto directo con el monte). Pero alertaron que tras la intervención de las brigadas, los propietarios deberían mantenerlas y esto no ocurre, siendo un riesgo en urbanizaciones de montaña y costa, y en los perímetros de municipios. Un hándicap es el coste elevado de limpiar esa vegetación debido a lo escarpado del terreno y la necesidad de realizar los trabajos de forma manual con desbrozadoras. Por ello, se apela a la corresponsabilidad de ayuntamientos y comunidades de vecinos para mantenerlo en otoño, invierno y primavera, y así evitar que la maleza vuelva a invadir el perímetro protector antes del estío.