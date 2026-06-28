Consultorio Fiscal desde Castellón: "Declarar la Renta fuera de plazo puede conllevar una sanción"

Siempre es mejor que el contribuyente actúe antes de que la Agencia Tributaria vaya tras él, ya que habrá un coste añadido en cualquier caso. El 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración de renta y patrimonio. Si el resultado es a ingresar y se presenta tras un requerimiento, al pago se sumarán intereses por la tardanza y una sanción. Si el resultado es negativo (ni a devolver ni a pagar), la ley contempla una multa por presentar fuera de plazo: un importe menor si el contribuyente la presenta de forma espontánea y mayor si es requerida por la Agencia Tributaria.

1. ¿Cómo se puede pagar si el resultado es positivo y no se puede domiciliar?

Si nuestro caso es que aún no hemos podido presentar la declaración y el resultado es positivo, hay que saber que ya no se puede domiciliar el pago, pero sí abonarlo mediante banca electrónica (cargo en cuenta, tarjeta, bizum o NRC) o bien acudiendo al banco con el documento de pago. En estos casos es posible fraccionar la deuda: pagar el martes el 60% y dejar el 40% restante para el 5 de noviembre, fecha en la que sí se permite la domiciliación. Si se tienen dificultades para pagar, se puede presentar la declaración en plazo voluntario (el martes 30) mediante reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento. Es recomendable presentar ambos pasos de forma simultánea para evitar recargos por impago.

2. ¿En cuánto tiempo se puede solicitar el aplazamiento de la deuda de la renta?

En la práctica, los aplazamientos se suelen conceder por un plazo de hasta 12 meses. Dependiendo de la cuantía y de la situación financiera del solicitante, y sabiendo que hasta 50.000 euros no se van a exigir garantías de pago, cada contribuyente podrá hacer sus cálculos para aplazar sin perjudicar su economía familiar.

"Quedan dos días para cumplir con la obligación de presentar la declaración de la renta y de patrimonio".

Conservatorio de música. / MEDITERRÁNEO

3.¿En qué consiste la nueva deducción autonómica de 2025 y en qué se debe emplear el dinero?

Existe una nueva deducción aplicable a la renta de 2025 por fomento y formación musicales, con un límite de 150 euros, útil para los residentes de la Comunitat por su tradición musical. Para practicar esta deducción, los 150 euros se deben emplear en cuotas pagadas a conservatorios y escuelas de música y danza inscritos en los registros, a sociedades musicales federadas, gastos de formación y perfeccionamiento musicales (máster, cursos y seminarios de centros oficiales), compra de instrumentos y partituras para formación en estos centros, y compra de entradas a conciertos organizados por estas entidades. Es recomendable aplicar bien el gasto para evitar contingencias.

4.¿Qué es la carta rectificativa calculada IRPF 2025 y qué se debe hacer al recibirla?

Es una carta amigable de la Agencia Tributaria que no hay que contestar. Es un aviso de que algún dato incorporado en la declaración puede ser erróneo, no coincidir con los suyos o faltar. Aunque la idea es buena para corregir y regularizar la situación evitando sobresaltos, el problema es que no todas estas cartas tienen algo que corregir y se espera que con el tiempo acierten en sus motivos. Si la declaración la hizo un asesor fiscal, se le debe hacer llegar sin preocupación; si la hizo el contribuyente, debe entrar en el enlace, seguir los pasos y, seguramente, no habrá ningún indicador de cuantía que pulsar.

"Los contribuyentes castellonenses deben estar pendientes para no terminar pagando intereses o incluso una multa"

Campaña de la Declaración de la Renta. / Mediterráneo

5. ¿Cómo se determina el precio de compra en la transmisión de un inmueble construido por el propietario o de obra nueva?

La ganancia o pérdida patrimonial se determina por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, considerando gastos inherentes y mejoras realizadas. Si el inmueble es comprado, el precio es el importe real pagado y puesto en la escritura, siendo mejor pagar por banco si es entre particulares. En terrenos donde el dueño construye el inmueble o casas viejas con obras mayores donde se otorga una declaración de obra nueva ante notario, el valor dado no deja de ser una manifestación unilateral del propietario y sujeto pasivo de impuestos autonómicos. Ese valor no sirve para calcular la ganancia o pérdida en una futura venta; solo harán prueba del precio los gastos documentados en facturas, certificaciones de obra, tasas, tributos o pagos por banco, todo bien archivado.

6.¿Cómo calcular la ganancia o pérdida patrimonial de un inmueble heredado?

El cálculo debe tomar como valor de adquisición el que tenía el inmueble en la fecha del fallecimiento del causante, y no el que se le quiera atribuir en el momento de la venta. No es admisible pretender que, como la herencia no fue aceptada con anterioridad, el inmueble tenía en la fecha de la transmisión el mismo valor que el precio de venta para que la ganancia resultara ser de 0 euros. La comparación debe efectuarse entre el valor en la fecha del fallecimiento y el precio de venta actual. Es necesario determinar el valor de mercado del bien en el momento del fallecimiento, aunque haya que retrotraerse varios años, pues si no se llegaría a conclusiones contrarias a la norma. Por ejemplo, si un piso de un padre fallecido en 1997 se vende hoy no puede pretenderse atribuir al inmueble heredado el mismo valor que tiene ahora para eliminar artificialmente la ganancia patrimonial.