La Diputación apoya "crear espacios seguros" para la comunidad LGTBI en Castellón

La Diputación Provincial de Castellón reafirma su compromiso con los valores de igualdad y libertad y muestra su apoyo al colectivo LGTBI.

El pleno ordinario correspondiente al mes de junio, que se celebrará el próximo martes 30, incluye una moción de adhesión a la declaración institucional promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora cada 28 de junio.

Así, la iniciativa, presentada por el Gobierno Provincial, tiene como objetivo reafirmar el compromiso de la Diputación de Castellón con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación.

"Aún se siguen produciendo situaciones de discriminación"

“Castellón es una provincia abierta y diversa, y desde la Diputación de Castellón trabajamos para que nuestros 135 municipios sean espacios seguros donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con total libertad, sin miedo y sin temor a la discriminación”, ha resaltado la diputada de Igualdad, Marisa Torlà.

En este sentido, la diputada provincial ha señalado que “a pesar de los avances alcanzados en estos años y que reconocemos en este 28 de junio, siguen produciéndose situaciones de discriminación hacia personas del colectivo”, por lo que ha apelado a “seguir trabajando desde el respeto y la responsabilidad institucional para garantizar que todas las personas puedan vivir sin sufrir ningún tipo de discriminación”.

Campañas educativas y formación de personal público

Y, para lograrlo, la Diputación de Castellón, a través de la moción que se debatirá en el pleno del próximo martes, considera necesario desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad; crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación; formar al personal municipal en materia de diversidad sexual y de género; y, por último, poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI que en cualquier ámbito legitiman y fomentan la discriminación y las agresiones.

Asimismo, la moción también pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos, y fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, en la elaboración de políticas públicas.

La diputada de Igualdad ha subrayado la importancia de llevar a cabo acciones de sensibilización, educación y promoción de la diversidad sexual y de género, así como acciones orientadas a la prevención de la discriminación y contra la LGTBIfobia, “y desde la institución provincial seguiremos desarrollando políticas inclusivas para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, plural y respetuosa con la diversidad”, ha concluido Marisa Torlà.