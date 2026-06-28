Luis Martí, presidente ejecutivo de Ashotur: "Tenemos que creernos que los destinos de Castellón no valen menos"

Castellón se adentra con optimismo en la temporada turística estival. El presidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) -que en 2027 cumple 50 años- ,presidente de CET-CV y vicepresidente de Conhostur, Luis Martí, aborda los desafíos del turismo de la provincia en pleno crecimiento pese a la incertidumbre internacional.

¿Cómo se prevé la temporada turística estival?

Ahora ya podemos hablar de realidades. En Semana Santa, cuando eran proyecciones, ya anunciábamos que la temporada se preveía buena. Y ahora podemos afirmar que está siendo excelente. Esta primera quincena de junio hemos tenido tasas de ocupación realmente altas. Por ejemplo, en el caso de Peñíscola hemos tenido una ocupación cercana al 92%, que es una cifra muy alta tanto en la hotelería como en los campings y en el resto de modalidades de alojamiento. Y los restaurantes también están teniendo una ocupación alta esta primera quincena de junio, que no era la típica quincena en la que había tanta demanda turística.

Hablemos de precios. Una de las cuestiones todavía por trabajar aquí en la provincia es la rentabilidad. ¿Cómo se puede mejorar?

La mejora de la rentabilidad pasa por poner más en valor nuestros destinos. Al ser una provincia más pequeña que las limítrofes, tanto Tarragona como Alicante o Valencia, tenemos un poco de complejo. Siempre tratamos de mirar los precios que hay en Valencia o en Alicante y parece que no nos atrevamos a competir con ellos. Lo primero que tenemos que hacer es creernos que nuestros productos y nuestros destinos no valen menos que los de las provincias con las que competimos. Es verdad que no podemos competir con Madrid, Barcelona o Mallorca, porque no tenemos la misma oferta, pero sí con otros con una oferta similar.

¿Cómo está afectando la incertidumbre geopolítica internacional al sector?

A la provincia de Castellón, de momento poco. No nos parece correcto decir que una guerra nos puede llegar a beneficiar, pero no es menos cierto que la gente, cuando hay conflictos bélicos, huye de viajes largos y opta por los viajes de proximidad. Nosotros, al ser un destino fundamentalmente de turismo nacional, estamos siendo beneficiados por esa coyuntura geopolítica tan complicada.

En Castellón impera el mercado nacional, pero se trabaja desde hace años en internacionalizar más. ¿Es buena ahora esta apuesta?

Hay que acelerar el proceso de internacionalización porque es muy bueno. En la medida en que tengas un mix mucho más amplio, mucho mejor. Puede haber una crisis de carácter puramente nacional, por ejemplo, una subida importante del IPC que haga bajar la renta de las familias españolas y viajen menos. Eso se puede compensar con otros países cuya situación económica sea diferente, como Alemania o los países nórdicos, que siempre tienen una renta disponible superior a la nuestra. Hay que perseguir la internacionalización y apostar fuerte por ella, pero también es importante no desdeñar al turismo nacional. Nos caben los dos.

¿Se le está sacando suficiente partido al aeropuerto de Castellón en esta internacionalización?

Se está trabajando muy bien y se lleva haciéndolo desde hace años. El aeropuerto de Castellón ha ido creciendo poco a poco. A todos nos gustaría que la explosión fuera mucho mayor, que de repente multiplicáramos por tres las plazas. Pero eso no es tan fácil. Está siguiendo una evolución lógica para lo que es el mercado, ya que hay mucha gente compitiendo por tener las mismas conexiones aéreas que nosotros pretendemos.

¿Hay aún mucha competencia desleal con apartamentos ilegales?

Sí la hay. Ha crecido muchísimo la oferta. Prácticamente hay una oferta que casi dobla a la hotelera, con lo cual sigue habiendo apartamentos ilegales. Es verdad que se ha peleado mucho y se ha cambiado la normativa, pero hay que ir en paralelo: con un cambio normativo y, al mismo tiempo, con inspección. Porque que tú tengas normativa, pero no tengas prácticamente inspectores para comprobar la legalidad de lo que se está haciendo, hace que sea inútil esa normativa. Seguimos insistiendo en que se regularice toda esa oferta. No queremos ponerle puertas al campo, lo que queremos es jugar con las mismas reglas de juego. Se ve en los precios: si este tipo de alojamiento no cumple ni la mitad de la normativa que cumplimos nosotros, puede bajar un 20% o un 30% sus tarifas.

Sí que se aprecia cierto dinamismo en la provincia. ¿Se dan las suficientes facilidades para poner en marcha nuevos proyectos?

No. La burocracia sigue pesando demasiado. Y pesa sobre todo para los pequeños empresarios y las pymes. Montar algo nuevo o incluso reformar un establecimiento se hace realmente complicado. La burocracia es desincentivadora.. A pesar del plan Simplifica, que creo que ha sido un avance importante, sigue habiendo mucha dificultad, porque muchas veces no depende ni siquiera de la Generalitat Valenciana, sino de cada municipio. Con las licencias de actividad, por ejemplo, hay municipios en los que obtienes una licencia en 15 días y otros en los que puedes tardar un año y medio. La burocracia sigue siendo un freno para el crecimiento del sector turístico. A pesar de eso, se detecta que hay muchas ganas de invertir en Castellón, que ahora mismo Castellón es una provincia muy desconocida y con mucha capacidad de crecimiento, tanto en el interior como en la costa.

El sector cuenta con programas que buscan alargar la temporada, como el Imserso, muy criticado. ¿Se debería transformar hacia modelos como el Bono Viaje?

La concepción del Imserso es la de un gran programa. La filosofía es extraordinaria porque permite cubrir muchos objetivos: desestacionalizar y mantener las plantillas durante todo el año; pero también tiene objetivos sociales y sanitarios. El problema es que la Administración central tiene que darse cuenta de que no puede jugar a hacer dumping con los precios. Nosotros insistimos mucho en buscar una pericial independiente que nos diga cuál es el punto muerto. Puedo entender que el programa no está diseñado para que ganes dinero, sino para mantener la plantilla y el hotel abierto, pero no puedo entender que se sepa fehacientemente que estoy perdiendo dinero y se continúe mirando hacia otro lado. No me gustaría dar el mensaje de que pasemos ya del Imserso y vayamos a otra modalidad como los bonos, que funcionan muy bien y se agotan cada vez que salen. Esa modalidad es buena, pero el Imserso también. ¿Por qué tenemos que desperdiciar un programa tan bueno?

Momento de la entrevista. / GABRIEL UTIEL

¿Vuelven a haber problemas este año para completar las plantillas?

Sí, falta mano de obra. A veces nos cuesta rellenar turnos y hay incluso establecimientos que llegan a cerrar algunos días, también en temporada alta, o adaptan horarios porque no consiguen personal. Llegamos hasta ese punto. Esta falta de mano de obra no se da solo en el sector turístico, sino en la construcción o la industria. Es un déficit importante que en este momento están cubriendo los inmigrantes, que según el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE aportan el 73,9% del crecimiento total del PIB. El turismo es un sector que se vende mal. Tenemos un problema de reputación, cuando somos los que insertamos a colectivos más vulnerables, pues somos intensivos en ocupación de jóvenes, de mujeres y de personas con baja cualificación académica o profesional. Nuestro talón de Aquiles es la estacionalidad, no que se trate mal o se pague mal a los trabajadores. Hay gente que no quiere trabajar solo tres meses porque no puede mantenerse. Prefiere trabajar en una fábrica, en un comercio o en cualquier sitio donde le den un horizonte de 12 meses. También es verdad que es un sector con cierta penosidad. No es la mina, pero trabajar con altas temperaturas, al aire libre, fines de semana y en verano es complicado. Hay mucha gente que no quiere hacerlo.

¿La falta de personal no se debe entonces a un problema de condiciones?

No, ni mucho menos. Muchas veces se atribuye a que las condiciones no son buenas, pero hay que ver el convenio. Es un convenio normal, como el del comercio, la construcción o el transporte. No hay unas condiciones peores. Desde la patronal nunca aceptaremos que alguien no aplique el convenio, que no pague horas extra, que pague en negro o por debajo de convenio.

¿Y cómo les afecta el absentismo laboral?

El coste del absentismo es tremendo. Tiene que haber un gran pacto entre la patronal, el Gobierno y los sindicatos para ver cómo atajamos esta situación. No estamos diciendo que los médicos estén regalando las bajas, ni que la gente las esté simulando, ni que no haya enfermos de verdad. Pero sí es verdad que la lentitud de la sanidad pública para hacer determinadas pruebas diagnósticas hace que se alargue mucho la duración de la baja. También tenemos que ver la cantidad de bajas que hay por salud mental. Es algo muy serio y nos preocupa muchísimo. Todo ello supone, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, un golpe del que algunas no se pueden reponer. Tiene un coste económico importante, pero lo es incluso más el coste organizativo.

Hablamos todos los años de la estacionalidad, que es uno de los problemas relacionados con las dificultades para cubrir plantillas. ¿Se están dando suficientes avances o hay una estrategia clara para romper con ella?

No es algo que solo ocurra en Castellón. También pasa en Valencia y Alicante, como en Gandia o Cullera, que tienen una estacionalidad brutal y fuera de los tres meses de verano y la Pascua prácticamente no tienen turistas. No hay un gen que provoque que Castellón tenga estacionalidad. Se está trabajando, pero hay que hacerlo de forma mucho más intensa y coordinada con el sector privado y entre las propias administraciones. La única forma de abordar la estacionalidad es poner en valor muchos más productos turísticos que sí tenemos, como el interior, que no explotamos. Tampoco se está explotando lo suficiente, concretamente en la ciudad de Castelló, el turismo MICE, de congresos, reuniones y eventos, y que es una forma extraordinaria de desestacionalizar. Este tipo de visitante es el que mayor valor añadido aporta, prácticamente un 40% más de gasto medio que un turista que viene simplemente por ocio.

Cada vez queda menos para el esperado eclipse del 12 de agosto, aunque al caer en temporada alta su impacto se limita…

Ha sido más el hecho de que hayas podido subir las tarifas que la ocupación en sí. Va a ser total, pero ese día quizá el año pasado ya estábamos en un 96% y ahora nos situaremos en un 98% o en un 100%. No va a tener una incidencia en el volumen total del verano, pero creemos que es algo muy positivo.

Para cerrar, ¿cuáles son los principales retos que tiene el sector turístico de Castellón?

Son cuatro: a rentabilidad, la reputación, la digitalización y la inteligencia artificial. Primero, la rentabilidad. Si estamos alcanzando cuotas de ocupación muy altas, el reto está en conseguir mayor valor añadido y mayor rentabilidad. Si no lo consigues, puedes acabar en una situación de cuanto más gano, más pierdo. Después está la reputación. Se está viendo al turismo como el sector que encarece la vivienda y perturba la convivencia en las ciudades. Me parece injusto, pero está calando ese sambenito. Hacer responsable al sector turístico del encarecimiento de la vivienda es una barbaridad. Puede ser un factor más, pero nadie habla del 33% de impuestos que grava una vivienda ni del coste del suelo y de la construcción. Luego está la digitalización, porque a muchas pequeñas y medianas empresas les cuesta digitalizarse, y es imprescindible. Y, por último, la inteligencia artificial, que puede revolucionarlo absolutamente todo.