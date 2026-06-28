Así vigila Castellón sus montes: sensores, cámaras e IA contra los incendios

La detección temprana de incendios y la visualización del terreno en tiempo real son herramientas clave de apoyo para los equipos de extinción. La tecnología avanza a pasos agigantados y los sensores instalados en Castellón, por la empresa Pyro Fire Extinction, muestran datos y extraen informes de previsión de riesgo de la parte castellonense de la Sierra Calderona (7 municipios), Mancomunidad Espadán-Mijares (15) y Montanejos. El CEO y director técnico de esta compañía tecnológica especializada en la prevención, detección temprana y extinción de incendios forestales, José Luis Liz Graña, explica que ya tienen desplegadas 45 instalaciones en España, Portugal y Chile; y en la Comunitat, 9, aunque la previsión en este 2026 es aumentar la cifra con 35 después del verano.

Pyro Fire Extinction monitoriza en tiempo real la Sierra Calderona, Espadán-Mijares y Montanejos para anticipar riesgos y apoyar a los equipos de emergencia.

Instalación del sistema de sensores y cámaras que detectan subidas de temperatura. En detalle, imagen de Aín captada por la red en agosto 2025. / Mediterráneo

En Castellón solo se han implantado sensores, cámaras y conexión satélite con HispaSat. «Se monitorizan las condiciones ambientales, mapas de riesgo a 10 días, generación de informes y acceso a web con datos abiertos e información a tiempo real, emitiendo vídeo», indica Liz. Como ejemplo, las conclusiones de un documento que ha analizado la información obtenida del 1 de abril al 22 de junio en Castellón. Según este, «Sierra Calderona suma más días de riesgo alto/extremo, 36; frente a 28 de Montanejos y 15 de Espadán-Mijares. El umbral más alto de riesgo de fuego es del 75 en Serra Calderona, con la media térmica más alta; pico de 66 en Montanejos; y más leve, en Espadán-Mijares, 57.

Inicio de campaña de incendios 2026. Fuente: Pyro. Resumen IA. / Mediterráneo

Drones y cápsulas extintoras

Los sensores avanzados no son la única innovación tecnológica de Pyro. También disponen de drones que despliegan sistemas de vigilancia capaces de detectar fuegos incipientes de forma precoz; uso de inteligencia artificial y redes de satélites (junto a operadores como HispaSat) para alertar sobre riesgos y predecir el comportamiento del fuego. O los sistemas de cápsulas extintoras que se pueden colocar en zonas de riesgo y actúan frente a subidas anómalas de temperatura.

Los sensores funcionan los 365 días del año

Montanejos. / Mediterráneo

En Montanejos se instaló hace un año una plataforma de sensores de Pyro, operativa de forma continua las 24 horas los 365 días del año. «Es un apoyo a las actividades de vigilancia forestal (no compite, es complementario a los vigilantes humanos)», explica su alcalde, Miguel Sandalinas. «Nos llega la información de las cámaras que monitorean el término en tiempo real a través de la red Lora, que cumple con muy buena señal y cobertura. El aviso llega a la Policía Local que va in situ a comprobarlo -en este tiempo ha ocurrido una vez- y ya se alerta si es necesario al 112», detalla.

Cámaras termográficas e informes

Información en tiempo real que puede seguir la Policía Local de Montanejos. / Mediterráneo

La red consta de cámaras termográficas para detectar columnas de humo por inteligencia artificial y dar una alerta temprana para evaluar el riesgo y ayudar a tomar medidas de gestión para la emergencia con las autoridades correspondientes. «El sistema mide distintos parámetros climáticos y ambientales (temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, etc.) que nos permitirán restringir el senderismo en condiciones de alto riesgo. Otra de las utilidades es que en el futuro queremos usar esta información para restauración forestal, pues los datos ayudan a estimar las condiciones óptimas para el ecosistema vegetal», afirma.

Proyecto de alertas para senderistas en zonas sin cobertura

Por otro lado, está pendiente aplicar una especie de mensajes Es Alert a los teléfonos móviles para avisar a los senderistas que se encuentren en zonas sin cobertura si se declara fuego o alguna otra emergencia. Así, como explica la máxima autoridad local, "el objetivo futuro es utilizar la Red Lora para enviar alertas directamente a los móviles de las personas que estén haciendo senderismo en caso de riesgo extremo o incendio. Falta instalar algunos repetidores, por lo que no llegará para este verano, pero ya se está trabajando en ello".