India, la perra de rescate de Vinaròs, se jubila tras una década de servicio de búsqueda y salvamento

India, la icónica perra de rescate de Vinaròs y la única del municipio adiestrada en la exigente disciplina de búsqueda de personas desaparecidas, se jubila oficialmente a los nueve años.

Tras casi una década de entrenamientos, simulacros y servicio, deja atrás una trayectoria ejemplar que la ha convertido en un referente del rescate canino.

India y Jennifer en servicio / Cortesía de Jennifer García

El implacable recorrido de una rastreadora de élite

Sus primeros meses de vida los pasó en la Unidad Canina de Rescate de Castellón, donde asentó las bases de lo que sería una brillante carrera.

Sin embargo, el destino de India empezó incluso antes de llegar a casa. Jennifer, su dueña y guía, ya contaba con experiencia en adiestramiento de perros de búsqueda y rescate tras trabajar con otra labradora llamada Perla. Después de perder una cachorra por parvovirus, decidió buscar un nuevo compañero de trabajo.

"India no llegó por casualidad. Fuimos a elegirla haciendo pruebas para comprobar qué cachorro reunía las aptitudes necesarias para el trabajo de rescate. Además, era hija de pastores belgas malinois de trabajo, así que ese instinto ya le venía en la sangre", explica Jennifer.

Más tarde, India formó parte de colectivos como Odetam y ECAR (Equipo Canino de Rescate). Su evolución la llevó posteriormente a integrarse en UCR España (Unidad Canina de Rescate de España), donde entrenó durante seis meses junto a equipos de referencia nacional como K9UCR, USAR13 y el reconocido GREM de Burgos.

India, la perra rescatista en tierra y mar / Cortesía de Jennifer García

Tres especialidades al máximo nivel

A lo largo de su trayectoria, India llegó a dominar tres de las disciplinas más exigentes del rescate canino.

Es capaz de rastrear hectáreas de monte y terrenos de difícil acceso para localizar personas desaparecidas. Según explica Jennifer, era precisamente el trabajo que más disfrutaba: "Al ser una raza muy inteligente siempre busca el camino más fácil. En grandes áreas disfrutaba mucho más porque podía moverse con libertad sin estar tan pendiente de dónde colocar cada pata".

También se especializó en estructuras colapsadas, una tarea que exige localizar víctimas entre escombros y derrumbes. Jennifer recuerda que, pese a su extraordinaria capacidad de trabajo, los perros también sufren desgaste emocional.

"No dejan de ser mamíferos. Cuando están entrenados para encontrar personas y no encuentran a nadie se frustran. Hay que conocer muy bien a cada perro para saber cuándo seguir, cuándo hacer una pausa y cuándo detener el trabajo" Jennifer García

Su tercera gran especialidad llegó en los últimos años con el salvamento acuático junto a GRESCAN, participando en labores preventivas durante pruebas deportivas como el Infinitri Half Triatlón de Peñíscola.

Jennifer asegura que la adaptación fue completamente natural, "Hemos trabajado la propiocepción desde que era cachorra. Sabía navegar en kayak, en paddle surf, en lancha, ha crecido jugando en las escolleras del puerto de Vinaròs y entrenando sobre pantalanes móviles".

India y Jennifer entrenando en el mar / Cortesía de Jennifer García

Lo que le espera a India en su nueva vida

Tras años dedicada al rescate, India inicia ahora una jubilación mucho más tranquila... aunque sin perder del todo sus hábitos de trabajo.

Jennifer describe esta nueva etapa con ilusión: "Ahora tiene un hermanito humano, come alimentos que antes le prohibía por los entrenamientos de rechazo, ha ganado peso y paseamos tranquilas. Aunque ella sigue pidiendo trabajar, así que le preparo juegos olfativos para mantenerla activa".

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El mar continúa formando parte de su rutina. "Sigue nadando porque tenemos playas para perros y disfruta muchísimo. Y cuando vamos a casa de mis padres ya es su 'Hotel Ritz' particular, porque allí la consienten en todo".