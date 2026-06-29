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Operación inmobiliaria

Se busca nuevo dueño para el entresuelo del antiguo Simago de Castelló

El inmueble pertenece a la Diputación y saldrá a subasta al carecer de uso por parte de la administración

Vista del inmueble en el que se ubica el entresuelo que saldrá a subasta.

Vista del inmueble en el que se ubica el entresuelo que saldrá a subasta. / ERIK PRADAS

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Se busca nuevo dueño para el entresuelo ubicado en el edificio del antiguo Simago de Castelló. El espacio, localizado en el edificio que se convirtió en el primer centro comercial de la capital de la Plana, ultima su salida a subasta para quedar en manos del mejor postor.

La Diputación de Castellón, tal y como ha confirmado a este diario, ha puesto en marcha el procedimiento para deshacerse del local comercial situado en el entresuelo del edificio del número 56 de la calle Mayor de Castelló, con una superficie construida de 544,61 metros cuadrados y útil de 529,31 metros cuadrados.

Construido en el 1970

El inmueble se construyó en el 1970 y dicho local ha contado con diversos usos. Fue por acuerdo del pleno de 29 de abril del 2003 cuando se alteró la calificación jurídica, desafectando del servicio público y quedando calificado como bien patrimonial.

La Diputación ya anuncia la próxima subasta del inmueble.

La Diputación ya anuncia la próxima subasta del inmueble. / ERIK PRADAS

El motivo por el que se ha optado por la venta del local, señalan desde la institución provincial, es que carece de uso por la administración desde hace ya tiempo. Su adquisición, en base a la normativa, se debe realizar mediante subasta pública, que implicará la adjudicación a la oferta económica más favorable.

La Diputación trabaja con la previsión de que la subasta salga publicada en los diferentes portales en el plazo de uno a tres meses, lo que supondrá el colofón del cambio de manos de esta céntrica propiedad pública.

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No será, sin embargo, el único espacio que cambie de manos en este mismo emplazamiento. El local del actual Carrefour Market, como recogió en su día este diario, fue adquirido a principios del 2024 por el fondo israelí MDSR, en el marco de una macrooperación con la anterior firma propietaria, la gestora AEW.

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