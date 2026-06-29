Castellón despide junio con calor de pleno verano y alerta por tormentas con granizo

Castellón pone fin al mes de junio con una jornada de marcado ambiente veraniego. El sol será protagonista en buena parte de la provincia, aunque la estabilidad no será completa: durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el interior y no se descartan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la Comunitat Valenciana arranca la semana con posibles chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte durante la segunda mitad del día. En el caso de Castellón, la alerta se centra especialmente en las comarcas interiores, donde se mantiene la posibilidad de precipitaciones intensas en poco tiempo.

Los avisos previstos afectan tanto al interior norte como al interior sur de Castellón. En ambas zonas, Aemet contempla lluvias con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con un nivel de peligro bajo y una probabilidad situada entre el 40% y el 70%. El intervalo de mayor riesgo queda fijado entre las 12.00 y las 20.59 horas de este lunes 29 de junio.

Además de la lluvia, también se han activado avisos por tormentas en el interior norte y sur de la provincia, igualmente con nivel de peligro bajo y una probabilidad del 40% al 70%. Se apunta además a la posibilidad de granizo, un fenómeno que podría acompañar a las tormentas más desarrolladas durante la tarde.

Pese a esa inestabilidad puntual, la jornada estará dominada por el tiempo estable en la mayor parte del territorio castellonense. Los cielos despejados o poco nubosos marcarán buena parte del día, especialmente en las zonas litorales y prelitorales, antes de que la nubosidad de evolución gane presencia en áreas del interior.

El calor seguirá siendo uno de los grandes protagonistas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes y las máximas volverán a situarse en valores propios del verano, en torno a los 33 grados en buena parte de la provincia y por encima de esa cifra en distintos puntos del interior y prelitoral.

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Entre los registros más altos, según Avamet, figuran Sant Jordi, con 35,7 grados; Cirat, con 34,9; Onda, con 34,5; Atzeneta del Maestrat y Segorbe, con 34,3; Alcalà de Xivert y Artana, con 34,1; y Sant Mateu, con 34,0 grados.