Castellón refuerza los trabajos de jardinería y puesta a punto de los colegios durante el verano

La concejalía de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castellón, a través del contrato de jardinería, realiza durante estos días tareas de mantenimiento de zonas verdes en los centros educativos de la ciudad. Unos trabajos que coinciden con el fin del curso y el vaciado de las aulas durante el periodo estival. Se trata de lobores realizadas en aquellos colegios que disponen de zonas verdes. La concejalía realizará nuevas actuaciones en más centros durante las próximas semanas para que los centros lleguen en las mejores condiciones al inicio del curso.

María España y Gonzalo Romero, han visitado el CEIP Estepar interesando por el avance de estos trabajos que forman parte de la planificación municipal para aprovechar los meses de verano y avanzar en la puesta a punto de los centros antes del inicio del próximo curso escolar.

España ha destacado que “el verano es un momento clave para realizar todas aquellas actuaciones de mejora y mantenimiento que permiten que los colegios estén en las mejores condiciones cuando el alumnado vuelva a las aulas”. La edil ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para cuidar los centros educativos, porque son espacios fundamentales para nuestros niños, nuestras familias y toda la comunidad educativa”.

Por su parte, Gonzalo Romero ha señalado que “estas labores permiten mejorar la seguridad, la limpieza y el estado de las zonas verdes de los colegios, además de garantizar que los espacios exteriores estén cuidados y preparados para su uso”. El concejal ha puesto en valor “la coordinación entre áreas municipales para dar respuesta a las necesidades de los centros y mantener en buen estado los espacios verdes escolares”.

Las actuaciones incluyen siega, limpieza de huertos escolares, desbroce y poda de ramas bajas, setos y trepadoras en los centros que cuentan con zonas ajardinadas. Hasta la fecha, estos trabajos ya se han realizado en los colegios Gregal, Pascual Tirado, Censal, Tombatossals, Illes Columbretes, Carles Salvador, Fadrell, Soler i Godes, Castell Vell y Benadressa.

Próximas actuaciones En las próximas semanas está previsto continuar con actuaciones similares en los centros Sanchis Yago, El Pinar, Guitarrista Tárrega, Sant Agustí, Enriqueta Agut, Gregal, La Marina, Vicent Marçà, Herrero, Juan Ripollés, Nuestra Señora de Lourdes, Estepar, Vicente Artero, Serrano Suñer, Sebastián Elcano, Pintor Castell, Colegio Menor, Maestre Canós, Jaume I, Isabel Ferrer, Gaetà Huguet, Ejército, Cervantes, Blasco Ibáñez, Bernat Artola, Obispo Climent, Manel García, Isidoro Andrés, Carles Selma y Armelles.

Nuevo repaso antes del inicio de curso

A partir de la semana del 17 de agosto, el Ayuntamiento realizará un nuevo repaso en todos los centros incluidos en esta planificación, con el objetivo de garantizar su correcta puesta a punto antes del inicio del curso escolar.

Además, en aquellos colegios que disponen de huertos escolares se llevarán a cabo nuevas labores de preparación, con trabajos de desbroce, entrecavado y revisión de los sistemas de riego por goteo.

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España ha incidido en que “queremos que los equipos directivos, docentes, familias y alumnado encuentren unos centros preparados, cuidados y seguros al inicio del curso”. Romero, por su parte, ha concluido que “mantener en buen estado las zonas verdes escolares también es educar en el respeto por el entorno y en la importancia de cuidar los espacios públicos que compartimos”.