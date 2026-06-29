Un festivo de rebajas: las grandes superficies comerciales abren hoy en Castelló

Castelló celebra hoy lunes, 29 de junio, su jornada festiva local en honor a Sant Pere. No obstante, grandes superficies comerciales, supermercados y otros establecimientos permanecerán abiertos, al ser aperturable, y coincidiendo con plena campaña de rebajas de verano. En el calendario este festivo local está autorizado para que el sector pueda prestar servicio, de modo que tanto los vecinos de la capital como del resto de la provincia, donde sí es laborable, podrán hacer sus compras en la capital.

Los centros comerciales de Castelló abren hoy sus puertas, aunque sea festivo de Sant Pere. / KMY ROS / MED

Los consumidores tendrán la oportunidad de exprimir el reciente inicio de los descuentos, lo que hace pensar en una notable afluencia de clientes en busca de las primeras gangas para la temporada, tanto en moda y complementos como en artículos del hogar para equipar la segunda residencia.

Consultar si se aplica el horario habitual

La campaña ya cuenta con descuentos del 50%. / KMY ROS / MED

Grandes superficies de la ciudad como el Centro Comercial Salera abrirán sus puertas para dar servicio en su horario habitual, al igual que los grandes centros del núcleo urbano como El Corte Inglés. Por su parte, los supermercados y el pequeño comercio local operarán según su propia política empresarial; mientras que algunas cadenas abrirán con total normalidad, otras optarán por bajar la persiana o aplicar un horario especial reducido.

Las compras competirán hoy con el atractivo de las playas y las celebraciones en el Grau, aunque se prevé que muchos ciudadanos lo compatibilicen. El sector ya mira al domingo, 5 de julio, también festivo aperturable y el único del periodo de descuentos.