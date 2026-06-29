El fiasco del paro de los autónomos: cada mes 36 profesionales de Castellón piden la prestación y solo 12 logran cobrarla

La prestación por cese de actividad, más conocida como el paro de los autónomos, sigue siendo una ayuda difícil de cobrar en Castellón. Y los últimos datos así lo constatan. Entre enero y abril de este año, 143 trabajadores por cuenta propia de la provincia solicitaron la prestación por cese de actividad tras cerrar su negocio o atravesar una situación económica crítica, pero solo 52 lograron acceder a ella. O dicho de una manera más gráfica: 36 autoempleados solicitan cada mes el paro, aunque apenas 13 lo cobran.

En la Comunitat Valenciana el panorama es el mismo. Durante 2025 se rechazaron 1.295 solicitudes de trabajadores autónomos que pidieron acceder al cese de actividad y, en lo que va de año, ya se han denegado más de 400 solicitudes, lo que mantiene una tasa de rechazo cercana al 60%, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), que lamenta que las cifras evidencian «el fracaso» del actual modelo de protección por cese de actividad.

La organización reclama una reforma integral que simplifique los requisitos de acceso y adapte la prestación a la realidad de los trabajadores por cuenta propia, que a menudo se enfrentan a cierres de negocio, caídas de ingresos o situaciones económicas complejas sin contar con una red de apoyo.

La situación es especialmente grave, según Upta en el caso de los autónomos mayores de 52 años. Muchos de ellos se ven obligados a cerrar sus negocios después de décadas de trabajo y cotización, pero no consiguen acceder al cese de actividad. Además, cuando la prestación les es denegada, tampoco disponen de una ayuda equivalente al subsidio para mayores de 52 años que sí existe para los trabajadores asalariados.

Una doble excusión

La organización alerta de que esta doble exclusión deja cada año a decenas de autónomos sin ingresos de sustitución, con escasas posibilidades de reincorporarse al mercado laboral y sin una protección suficiente para llegar a la jubilación en condiciones dignas. «Es inaceptable que quienes han sostenido durante décadas el sistema con sus cotizaciones queden desprotegidos precisamente en una de las etapas de mayor vulnerabilidad», critican

Otro de los puntos que la organización reclama desbloquear es la protección de los autónomos en situación de incapacidad temporal. Upta denuncia que un trabajador por cuenta propia que enferma y no puede desarrollar su actividad puede seguir soportando cargas económicas y obligaciones de cotización, pese a que sus ingresos se reduzcan drásticamente. Por ello, exige la exoneración automática de las cuotas en los procesos de incapacidad temporal.