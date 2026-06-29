Del intento frustrado al despliegue urgente: el equipo de rescate del castellonense Luis Caracena vuela a Venezuela

Venezuela se encuentra en estado de emergencia nacional desde que el pasado miércoles 24, un doblete sísmico provocara el caos en varias regiones del país. El estado de Carabobo, la capital venezolana y la zona costera de La Guaira se vieron afectadas por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con únicamente 39 segundos de diferencia. El balance de la tragedia según las autoridades es de más de 1.500 fallecidos, 17 de los cuales son españoles.

Casi una semana después de la catástrofe, el país ha vuelto a atravesar una sensación de pánico debido a un nuevo temblor de magnitud 4.6 que ha sacudido el norte del país. Las autoridades han confirmado que se trata de una réplica, que a pesar de no haber provocado daños adicionales, ha reavivado el temor entre la población, que continúa en espacios abiertos por miedo a nuevos derrumbes.

Movilización solidaria y rescates

Después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declarará el estado de emergencia nacional, los equipos de emergencia trabaja sin descanso. Grupos de rescate de diferentes países ya están llegando a Venezuela con el objetivo de agilizar las labores de localización de los desaparecidos, que se estiman en más de 50.000. España es uno de los países que se ha movilizado y está enviando la máxima ayuda posible.

En la provincia, Luis Caracena, responsable de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón, tenía planeado volar a Venezuela el pasado sábado 27 junto a la organización USAR13, de la que también es miembro. Se trata de una organización que contiene una unidad multidisciplinar de rescate con capacidad de buscar, desescombrar y dar soporte sanitario. Está formada por varios dispositivos que permiten una rápida localización de las personas desaparecidas, entre ellos, rastreo con perros y con mecanismos tecnológicos, soporte sanitario y maquinaria de rotura de escombro.

Luis señala que la gran particularidad de esta unidad es que se trata de un equipo completo, ya que "de nada sirve llevar un perro que busque si luego no somos capaces de extraer a la persona ni de darle soporte médico".

Problemas para volar a Venezuela

El pasado sábado, Luis y sus compañeros se desplazaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la intención de coger un vuelo entre la franja de las 11:00 y las 14:00. Sin embargo, tras varios intentos, el propósito de volar a Venezuela fracasó la madrugada del domingo, convirtiéndose en una de las muchas unidades que no han podido llegar al país afectado, como en el caso de 'Bombers pel món'.

Luis alude esta imposibilidad a un problema de coordinación y activación de recursos, y apunta que la situación vivida se sintió como una "tomadura de pelo" por las trabas burocráticas o la posibilidad de viajar pero sin el equipo y el material necesario. Además, Luis también señala otros motivos "esperpénticos" que han dificultado la partida hacia Venezuela. Uno de ellos ha sido la negativa de las aerolíneas de proporcionarles billetes, supuestamente por el overbooking del avión: "han preferido llevar a gente que había pagado el pasaje antes de a equipos de emergencia", denuncia Luis. Otro de los motivos que ha impedido el viaje ha sido la coincidencia de los apellidos de varios miembros del equipo con los de políticos colombianos non gratos.

Despliegue urgente

Lejos de rendirse, el castellonense Luis Caracena y sus compañeros de la unidad multidisciplinar de USAR13 van a seguir insistiendo y han vuelto a desplazarse a Madrid tras recibir un comunicado en el que les garantiza volar a Venezuela: "Las maletas ya las teníamos hechas, como las tenemos todo el año". Así, un equipo de 10 personas compuesto por varios rescatistas y un guía canino, tomarán un vuelo directo a la zona afectada en las próximas horas. En esta ocasión, también viaja Covid, su perro de rescate especializado en la localización de personas que ya ha acompañado a Luis en otras ocasiones.

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Luis Caracena junto a Gass, uno de las perros de búsqueda y rescate / EFE

La unidad multidisciplinar partirá a Venezuela con el objetivo de rescatar y ayudar a afectados, centrándose en aquellos que ya están localizados, pero que siguen atrapados. Luis y su equipo se ha mostrado esperanzado, ya que a pesar de estar en un momento crítico, toman como ejemplo el terremoto que afectó a Turquía en 2023, en el que varias personas sobrevivieron hasta 12 días bajo los escombros.