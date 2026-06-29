La Generalitat deberá destinar 190.000 euros a vallar un edificio de Castellón por actos vandálicos

Las administraciones invierten los recursos disponibles para construir nuevos equipamientos o hacer el mantenimiento de los ya existentes. Es menos usual que se deba destinar dinero a vallar un edificio que lleva años en pie, sin que esto suponga mejoras adicionales en el interior de las instalaciones.

Esto es lo que ocurre con la Escuela Oficial de Idiomas de Castelló, germen del actual Raval Universitari, que será objeto de una obra para vallar sus dependencias. La Conselleria de Educación ya ha sacado a licitación los trabajos, que tienen un presupuesto de 192.577 euros, IVA incluido. La memoria del proyecto deja a las claras las razones para esta actuación. La dirección del centro puso en conocimiento de la Unidad de Coordinación Técnica de Infraestructuras del departamento autonómico "que se están observando actos vandálicos sobre la EOI, los cuales han sido objeto de denuncia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas que acceden al centro". Añaden que se han detectado "accesos no autorizados a las cubiertas de los edificios".

Actos vandálicos

No es esta la única razón. Se añade el incivismo de determinadas personas. "Las zonas ajardinadas se han convertido en zonas de paseo de animales de compañía, con la consiguiente aparición de excrementos que producen un problema de salubridad", apunta el documento. Como solución, se opta por el vallado perimetral del edificio.

La obra comprenderá un perímetro de unos 360 metros para una parcela de algo menos de 20.000 metros cuadrados. De esta manera, quedarán dentro del terreno los diferentes árboles plantados en la zona ajardinada. En cuanto a los plazos, las empresas interesadas en la construcción tendrán hasta el 20 de julio para presentar sus propuestas. La duración de los trabajos será de tres meses. Aunque en un principio se apuntó la posibilidad de hacerlos coincidir "con el periodo estival o no lectivo", se contempla su compatibilidad con los periodos de clases "sin crear disfunciones con el personal docente y asegurando los perímetros de los distintos tajos a acometer de modo que no quede comprometida la seguridad de las personas que accedan al centro".

Accesos al centro

Dentro de la memoria también se especifica que uno de los laterales de la parcela no requerirá de vallado "puesto que ya existe el del centro de salud Raval Universitari". El proyecto tiene en cuenta los actuales accesos a la EOI, desde las calles José Pradas Gallén y Venta del Borriolenc, que comprenden tanto un acceso peatonal como uno rodado en sendas calles.

El edificio pasó a ser la Escuela Oficial de Idiomas a finales del pasado siglo, pero antes fue una de las sedes de la UJI, hasta que toda la actividad se trasladó al actual campus de Riu Sec. Desde entonces, estas dependencias han visto crecer el barrio a su alrededor, y hasta ahora no habían necesitado protegerse del incivismo y el vandalismo.