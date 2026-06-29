Nueva normativa para autocaravanas: podrán aparcar en Castellón como cualquier otro vehículo

El auge del turismo itinerante ha cambiado la imagen de muchas carreteras, áreas de descanso y destinos urbanos en España. Lo que hace apenas una década era una forma minoritaria de viajar se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual para quienes buscan desplazamientos más flexibles, autónomos y vinculados al ocio al aire libre. Ese crecimiento ha obligado también a revisar cómo encajan estos vehículos en la normativa de tráfico, especialmente cuando llegan a las ciudades y surge una pregunta recurrente: dónde pueden parar, estacionar o permanecer.

La Dirección General de Tráfico ha publicado la Instrucción PROT 2026/04 sobre autocaravanas, una actualización de la instrucción aprobada en 2023. El nuevo texto incorpora novedades normativas de los últimos dos años y medio y adapta su contenido a los criterios del Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica de vehículos.

Uno de los puntos más relevantes de la actualización afecta al uso de las vías urbanas. La instrucción recoge que, con carácter general, las autocaravanas pueden realizar maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo.

Tráfico actualiza la Instrucción de autocaravanas. / Ministerio del Interior

Aparcar no es acampar

La aclaración de Tráfico no significa que estos vehículos puedan instalarse libremente en cualquier espacio urbano. La DGT recuerda que las autocaravanas deben respetar la normativa general, la señalización existente y las condiciones que puedan haber fijado los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales.

La instrucción incorpora la interpretación del Tribunal Supremo sobre la relación entre la normativa estatal y la regulación local. En su sentencia de 13 de marzo de 2018, el Alto Tribunal consideró que una ordenanza municipal puede limitar los tiempos de estacionamiento y prohibir la acampada de caravanas, autocaravanas o vehículos similares, salvo en zonas autorizadas por la autoridad municipal.

Según esa interpretación, estas limitaciones pueden establecerse para evitar efectos negativos sobre la fluidez y seguridad del tráfico, el uso peatonal de las calles o la distribución equitativa de los aparcamientos.

Por tanto, la clave está en la diferencia entre estacionar y acampar. Una autocaravana puede estar estacionada como otro vehículo cuando cumple las normas de parada y aparcamiento. En cambio, el uso del espacio exterior, la ocupación adicional de la vía o las prácticas propias de acampada quedan sujetas a las limitaciones que establezca cada municipio.

CASTELLON. GRAO/ BENICASSIM. CARAVANAS ZONA ENTRE EL PIRULI Y SERRADAL / Manolo Nebot

Un parque que casi se ha triplicado

La actualización llega en un contexto de fuerte crecimiento del caravaning en España. Según los datos difundidos por Tráfico, el número de autocaravanas ha pasado de poco más de 48.000 vehículos en 2015 a casi 137.000, lo que supone que la cifra se ha multiplicado casi por tres en la última década.

La DGT vincula este incremento al cambio de hábitos iniciado especialmente tras la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones a la movilidad internacional y la búsqueda de opciones de viaje más autónomas impulsaron el interés por las autocaravanas y las furgonetas camperizadas.

La nueva instrucción también introduce aclaraciones sobre los plazos de la Inspección Técnica de Vehículos, que varían según la clasificación del vehículo. En el caso de las autocaravanas, consideradas vehículos de categoría M, la ITV está exenta hasta los cuatro años, pasa a ser bienal a partir de esa antigüedad y anual cuando superan los diez años. En los furgones vivienda, de categoría N, la inspección es anual hasta los diez años y semestral a partir de esa fecha.

Párking de caravanas junto al Planetario y al fondo la playa del Pinar de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Además, Tráfico incluye en la instrucción la nueva señal S-128, “Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas”, destinada a indicar la ubicación de puntos de vaciado de aguas residuales para este tipo de vehículos.

Con esta actualización, la DGT busca adaptar sus criterios a una realidad cada vez más frecuente en las carreteras y ciudades españolas: más autocaravanas, más usuarios y más necesidad de delimitar con claridad dónde termina el estacionamiento permitido y dónde empiezan las restricciones municipales.