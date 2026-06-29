Transportistas y gasolineras de Castellón, hartos de la montaña rusa de los carburantes: hoy se debate si se alarga la rebaja

El sector del transporte por carretera y las estaciones de servicio de Castellón han alineado sus posturas con una exigencia unánime de que el Gobierno prorrogue las medidas de alivio fiscal y energético por la guerra de Irán que incluyen mantener a raya el precio del combustible y que decaían este miércoles, 1 de julio. Si se cumplen las previsiones, finalmente, el Ejecutivo central prevé hacerlo así en el Consejo de Ministros que ha adelantado a este lunes, de modo que se extendería hasta finales de septiembre esa rebaja, atendiendo también al llamamiento de organizaciones nacionales como la patronal de gasolineras FEDMES y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Con todo, empresas y usuarios están hartos de la montaña rusa y la falta de planificación. La secretaria general de la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte (ACTM), Lara Sanmiguel, ha advertido que de no alargarase la prórroga se hubiera producido «un encarecimiento inmediato de los combustibles, afectando gravemente a la economía familiar y a la competitividad empresarial en el inicio de la campaña estival». Los transportistas alertaban del impacto que hubiera tenido en cascada: hasta 120 euros más por llenar el depósito de un camión o 240 de un trailer de ruta internacional.

Precio de las gasolinas. / Mediterráneo

«Llega en el peor momento»

Para ACTM, además, la subida hubiera llegado «en el peor momento», coincidiendo con el periodo vacacional de los ciudadanos, y se hubiera traducido en incrementos de precios de 25 a 30 céntimos por litro, lo que afectaría tanto a conductores particulares como a todo el colectivo de los profesionales.

Salir de viaje en coche propio desde Castellón, así, hubiera supuesto elevar el presupuesto familiar reservado para la ocasión. Así, repostar un turismo particular (depósito medio de 50 litros) conllevaría un sobrecoste de entre 12,50 y 15 euros más.

Ante esta situación, ACTM había reclamado la prórroga de las medidas actuales para garantizar la seguridad económica del segundo semestre y pedía al mismo tiempo acelerar las bonificaciones de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, que siguen pendientes de abono por requerir la autorización de la Unión Europea.

Fuente: APES Castellón. / Mediterráneo / Alba Crespo

"Esta medida ha funcionado mejor que la rebaja de 20 centimos durante la guerra de Ucrania"

Desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Castellón veían imprescindible alargar las medidas excepcionales, al igual que la patronal nacional Fedmes: «Estamos pendientes de lo que decida el Consejo de Ministros». Además, han analizado que «la rebaja impositiva actual ha funcionado mucho mejor que el descuento de 20 céntimos que se aplicó durante la guerra de Ucrania, en usuarios y pymes. Además, en gasolina estamos en precios similares a los de inicio de año, aunque en diésel aún no».

Al respecto, defendieron el papel de las gasolineras: «Nos parece importante que la CNMC haya acreditado que hemos trasladado las rebajas más allá de lo esperado, recortando márgenes por litro con tal de atraer clientes». Según sus cálculos, si no se prorrogaran las ayudas, esto unido a la escalada por la demanda hubiera supuesto «encarecerse el gasóleo 28 céntimos y gasolina casi 29 céntimos el 1 de julio». «Sabiendo que coincide con la operación salida de julio, gasolineras y usuarios se precisa más previsión y certidumbre regulatoria. La anticipación es clave para garantizar una correcta planificación logística ante picos de venta estos días».