Más de 600 estudiantes se examinan en Castellón de la PAU extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de la PAU ha arrancado este martes en Castellón con 656 estudiantes examinándose en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I (UJI). Las pruebas se prolongarán hasta el 2 de julio y las notas se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.

La selectividad extraordinaria ha arrancado, al igual que lo hizo la con convocatoria ordinaria de principios de junio, con el examen de Lengua y Literatura Castellana. El alumnado se ha enfrentado a un comentario de texto de plena actualidad: con el racismo y el problema de la vivienda, dos de los principales problemas de la sociedad española del momento. Los caprichos del calendario han determinado que el examen, confeccionado desde hace meses, haya coincidido con el último día de la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno de España, que suma más de un millón de solicitudes; y con la prioridad nacional en el foco del debate por las enmiendas de Vox a los presupuestos de la Generalitat y por la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía.

Alumnos esperan en los pasillos de la Jaume I este martes. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

En el conjunto de la Comunitat Valenciana se han matriculado 5.969 alumnos, 361 más que el año pasado. La Universitat Jaume I es la que reúne a los aspirantes de Castellón, mientras que la Universitat de València concentra el mayor volumen, con 1.544 estudiantes, seguida de la Politècnica, con 1.434.

La preinscripción acaba el 3 de julio

La mayoría de quienes se presentan proceden de segundo de Bachillerato, con 5.433 alumnos, mientras que otros 536 llegan desde ciclos formativos. Tras conocer las calificaciones, el alumnado podrá solicitar la revisión de exámenes los días 8, 9 y 10 de julio, hasta las 14.00 horas.

El calendario coincide con el cierre de la preinscripción universitaria, fijado para este viernes 3 de julio a las 14.00 horas. Los estudiantes de la convocatoria extraordinaria deben completar el trámite por internet aunque todavía no conozcan sus notas, ya que el sistema incorporará después las calificaciones de forma automática antes de la baremación y adjudicación de plazas.