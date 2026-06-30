Los agricultores de Castellón estallan ante la plaga de jabalíes y conejos: "Estamos rodeados. Solo tenemos enemigos"

La superpoblación de jabalíes hace años que preocupa, y mucho, a los agricultores de Castellón, pero este inicio de verano la intranquilidad se ha transformado en rabia y desesperación. Manadas de jabalíes y también de conejos están causando importantes destrozos en fincas de citrícolas de la Plana Baixa y los propietarios estiman que los daños les van a costar miles de euros. "Es para flipar. En mi vida había visto nada igual", lamentan los afectados.

Si hace unos días eran varios productores de la Vilavella los que denunciaban los desperfectos causados por los jabalíes, ahora son agricultores de Vila-real y la Vall d'Uixó quienes muestran los daños. "Cuando piensas que ya lo has visto todo, vas a la finca y te topas con el desastre más absoluto. Conductos de riego destrozados, agujeros en los que cabe una persona... para flipar", describe un productor de naranjas de Vila-real que asegura no haber conocido nunca un animal más dañino que el jabalí. "Es impresionante", sentencia.

Otro agricultor afectado por los destrozos, esta vez de la Vall, muestra su impotencia ante una plaga que va cada vez a más. "Estamos rodeados. Solo tenemos enemigos", lamenta mientras comprueba los daños que jabalíes y conejos han provocado en el sistema de riego y en los árboles. El hartazgo es tan grande que este productor no duda en afirmar que, al final, no le quedará más remedio que tirar la toalla. "El desánimo es total, para abandonarlo todo", concluye.

20 millones al año en pérdidas

El malestar ante la plaga de jabalíes y conejos es tan grande que la Unió Llauradora i Ramadera ya ha convocado una protesta en València. Será el viernes 10 de julio frente a la sede de las Consellerias de Agricultura y de Medio Ambiente y el objetivo es reclamar medidas urgentes y eficaces frente al incremento de los daños ocasionados por la fauna silvestre en las explotaciones agrarias y para exigir actuaciones decididas contra el abandono de tierras agrícolas.

La Unió denunciará la insuficiencia de las políticas actuales para prevenir y controlar una problemática que afecta cada vez con mayor intensidad a los agricultores de la Comunitat. Asimismo, reclamará una gestión coordinada que permita reducir la proliferación de especies que provocan importantes pérdidas económicas, al tiempo que se impulse la recuperación y mantenimiento de las parcelas agrarias abandonadas, origen también de mayores riesgos fitosanitarios y de incendios forestales. De hecho, solo el año pasado las organizaciones agrarias estimaron en 20 millones de euros los daños ocasionados por la fauna silvestre en Castellón.

La organización que preside Carles Peris ha presentado en las últimas semanas a los diferentes partidos políticos con representación en les Corts una enmienda para que se subvencionen en los presupuestos de 2026 medidas preventivas contra los daños de fauna silvestre en explotaciones agrarias, dotadas con un presupuesto de 900.000 euros. Se trataría de financiar todas aquellas actuaciones preventivas destinadas a reducir los daños ocasionados por la fauna silvestre sobre las explotaciones agrarias, mediante la instalación de protectores, cierres, sistemas disuasivos, repelentes autorizados y otras medidas de prevención y protección de los cultivos.