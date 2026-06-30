El calor extremo provoca 15 muertos en la provincia de Castellón en apenas una semana

Después de dejar atrás la pasada semana una ola de calor, la provincia de Castellón sigue sufriendo unas altas temperaturas que han provocado que las muertes atribuibles al calor excesivo se hayan disparado en apenas siete días. Desde el pasado lunes y hasta este domingo, se han registrado 15 fallecimientos por culpa de las altas temperaturas, según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

El número de decesos por estas circunstancias se ha disparado desde el pasado lunes, 22 de junio, cuando el sistema MoMo informó del primer muerto por el calor. En los siguientes días se han acumulado otros 14 fallecimientos relacionados con estas causas. Dos se produjeron los días 23, 25, 26, 27 y 28 de este mes, mientras que el día 24 fueron tres los fallecidos por culpa de la ola de calor.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, estas muertes han aumentado un 275%, ya que en junio de 2025 MoMo solo registró cuatro fallecimientos relacionados con el calor. Si se mantiene esta dinámica, el verano podría finalizar con un mayor número de decesos que el estío de 2025, cuando la provincia de Castellón acumuló 86 muertes atribuibles a la temperatura, con 36 durante el mes de julio y 47 en agosto.

Si se observa esta estadística a nivel autonómico, casi medio centenar de valencianos y valencianas han perdido la vida a consecuencia de las altas temperaturas de finales de junio. En concreto, desde el inicio de la primera ola de calor, el pasado día 23, la cifra de fallecimientos atribuibles al calor es de 48 personas en la Comunitat Valenciana, según las estadísticas de MoMo.

Los días 24 y 25 de junio fueron los más mortíferos de lo que llevamos de verano para MoMo, cuyo periodo estival se inicia siempre el 15 de mayo. Fue justo dos días después del «pico cálido» de junio, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La cifra de fallecidos de esas dos jornadas ascendió a nueve decesos por día. Le sigue el 26 de junio, con ocho muertes. En los dos últimos días se registraron siete fallecimientos diarios y, desde el pasado 23 de junio, ha habido un mínimo de seis decesos por jornada.

La estadística ha ido creciendo con el paso de los días. El 24 de junio eran tres las muertes registradas. Un día después se elevó a ocho. Y cuatro días después, la cifra se disparó hasta los 48 fallecimientos.

Pico de mortalidad

Todo apunta a que la cifra no se detendrá ahí y lo esperable es que siga creciendo esta semana por dos motivos. El primero es que el pico de mortalidad por calor se produce entre una y dos semanas después de una ola de calor con valores extremos y persistentes; es decir, a partir de este martes podría comenzar a observarse una caída en el número de fallecimientos diarios.

El segundo es que las previsiones meteorológicas atisban un segundo periodo de estrés térmico a partir del viernes. En la autonomía, las máximas volverán a acercarse a los 40 grados, especialmente en las comarcas del interior sur de Valencia. Las mínimas por encima de los 20 grados en el litoral tampoco contribuirán a rebajar la sensación de bochorno.

A falta de los datos de los dos últimos días, junio de 2026 marca un hito en la serie histórica del MoMo. Nunca antes se habían registrado tantas muertes atribuibles al calor en el sexto mes del año. Son ya 53 en total.

Previsión para Castellón

En la provincia de Castellón, la previsión apunta a que las máximas se mantendrán por encima de los 30º tanto en el litoral como en la zona sur del interior. Por su parte, en la parte norte se espera que las temperaturas alcancen los 25º y se prevé que haya tormentas localizadas este martes y este miércoles.

Sin embargo, a partir del viernes, es posible que el calor vuelva a apretar y el riesgo de fallecimientos por altas temperaturas se dispare.

Este lunes, la temperatura más alta en se ha registrado en Sant Jordi donde, según la Associació Valenciana de Meteologia (Avamet), se han llegado a los 35,7º. En Cirat, el mercurio ha alcanzado los 34,9º, mientras que Onda ha marcado 34,5º.