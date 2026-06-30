El calor marcará el inicio de julio en Castellón con novedades en la previsión

El mes de junio se despide con una situación meteorológica muy similar a la que ha marcado la provincia durante las últimas semanas. Las altas temperaturas han protagonizado gran parte del mes, dejando jornadas cálidas con valores poco habituales para estas fechas. El calor también ha marcado las noches de la provincia, con mínimas elevadas en varios puntos y un ambiente más propio del mes de julio.

Las altas temperaturas que registrará la provincia durante la jornada de hoy ha hecho que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana lance un aviso por riesgo de incendios forestales. El nivel de preemergencia es extremo en todo el litoral y el sur de Castellón, así como en Alicante.

De cara a los próximos días, la previsión continuará con una tendencia similar, aunque con ciertas novedades. Los termómetros registrarán valores altos y las temperaturas tropicales seguirán caracterizando las noches de Castellón. Sin embargo, los intervalos nubosos podrían dejar un ligero cambio en el tiempo.

Temperaturas tropicales

Al igual que las jornadas anteriores, las noches de la provincia van a registrar valores tropicales. Los termómetros superarán la barrera de los 20 grados en prácticamente todo el territorio. Las temperaturas serán especialmente elevadas en el litoral de Castellón donde el mercurio podrá ascender hasta los 27 grados durante las primeras horas de la noche. También, en el interior los modelos prevén que algunas localidades registren temperaturas tropicales, oscilando entre los 20 y 23 grados. Con el paso de las horas, el mercurio descenderá sobre todo en el interior. Así, algunos municipios se mantendrán por debajo de los 20 grados.

Los termómetros rozan los 35 grados

Las pasadas jornadas, los termómetros de la provincia han registrado datos por encima de los habituales para estas fechas. La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) registró ayer la temperatura máxima en Sant Jordi, con 35,7 grados. También, otras localidades han alcanzado temperaturas cercanas a los 35 grados, como Cirat con 34,9, Onda con 34,5 o Atzeneta del Maestrat y Segorbe con 34,3.

De cara a mañana, el mercurio volverá a registrar altos valores a lo largo de la jornada. En algunas comarcas, los valores térmicos se situarán en torno a los 33 grados, casi rozando los 35. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana miércoles:

Atzeneta del Maestrat : 34 grados

: 34 grados Onda : 33 grados

: 33 grados L'Alcora : 33 grados

: 33 grados Les Coves de Vinromà : 33 grados

: 33 grados Segorbe : 32 grados

: 32 grados Montanejos : 32 grados

: 32 grados Castelló : 32 grados

: 32 grados Benlloch : 32 grados

: 32 grados Xert : 32 grados

: 32 grados San Rafael del Río: 32 grados

Posibles precipitaciones

Durante la jornada de ayer, el interior de Castellón permaneció bajo aviso meteorológico por lluvias. Aunque la provincia ya no se encuentra en alerta, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana miércoles intervalos nubosos que podrán dejar precipitaciones en algunas zonas de la provincia, de nuevo con especial atención en el interior de la mitad sur. En l'Alcalatén, el Alto Mijares y Alto Palancia, Aemet pronostica cierta probabilidad de lluvia, que en algunos territorios será de hasta un 90%. Aunque los cielos se mantendrán despejados durante la mayor parte de la jornada, de cara a la noche los cielos de la provincia podrán presentar cierta nubosidad con tendencia a nubes altas.

Probabilidad de precipitaciones para el miércoles 1 julio / Aemet

Los próximos días

Aunque los termómetros han descendido respecto a la semana pasada, marcada por la ola de calor, los modelos ya anticipan un nuevo repunte de las máximas. Para el próximo fin de semana, se prevé la entrada de una nueva masa de aire cálido que se extenderá a lo largo del territorio peninsular. En la Comunitat Valenciana, los termómetros podrán registrar algunos grados más.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de cara a los próximos días según Aemet: