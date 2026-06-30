Capitanía Marítima de Castellón autoriza el uso de embarcaciones para observar el eclipse solar

Si tienes una embarcación en propiedad y te has planteado salir a navegar el día del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, podrás ver tu deseo cumplido de fondear y verlo a bordo. Fuentes de Capitanía Marítima de Castellón, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, han señalado que «sí se podrán utilizar embarcaciones particulares para ver el eclipse desde el mar. La única limitación es la que tiene el certificado de la embarcación según su zona autorizada de navegación».

Y es que el 12 de agosto se presenta una ocasión histórica, pues los últimos eclipses solares totales visibles desde Castellón tuvieron lugar en 1860 y 1905. Además, la franja de totalidad cruzará toda la provincia de Castellón, haciendo visible al 100% tanto en interior como en la costa. La singularidad aquí será la altura del Sol: el fenómeno ocurrirá muy bajo, casi rozando el horizonte, lo que permitirá ver la corona solar en un atardecer marítimo único.

Organizar la movilidad y el transporte

Astroturismo. / MEDITERRÁNEO

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha establecido como puntos de observación oficial del fenómento -que durará 1 minuto y 35 segundos- los de Benassal, Castelló y Peñíscola. Para la ocasión se ha diseñado un Plan Especial de Seguridad para garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes; y uno específico de Protección Civi para evaluar riesgos y la gestión de emergencias.

Vigilancia sobre la venta de gafas

Asimismo, se vigilará el mercado de gafas para la observación de eclipses solares dentro del Plan Sectorial de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y en colaboración con las Comunidades Autónomas, que incluye inspecciones en establecimientos comerciales y en comercio on line, verificación de los requisitos de seguridad e información y análisis técnico de los productos mediante laboratorios públicos especializados.

Se prevé supervisar las vías de accesos y áreas de descanso de los enclaves, pasos fronterizos, etc. Se instará a los directores de aeropuertos y puertos a activar medidas organizativas propias: más iluminación, megafonía específica, señalización de flujos de viajeros y refuerzo preventivo de su personal.