Cara y cruz de las inversiones en carreteras de Castellón: los proyectos que avanzan y los que están parados

Una adecuada planificación de inversiones es capaz de generar un impulso generalizado a la actividad de un territorio. La mejora en las prestaciones de una carretera, la construcción de una autovía o la modernización de una línea de tren son vitales para mejorar la vida de cientos de miles de personas, fijar población en una zona determinada y atraer a empresas. Por eso, es importante la labor de las administraciones públicas en este sentido.

En los últimos años, el Ministerio de Transportes ha emprendido en la provincia diferentes actuaciones en materia ferroviaria, con las obras del corredor mediterráneo y los accesos al puerto de Castellón. Unas medidas que siguen en marcha y que se espera que queden finalizadas en menos de dos años. En cuanto a las carreteras, el punto más relevantes se localizan en el tramo de la N-340 entre Benicàssim y Orpesa. A finales del pasado año se hizo la adjudicación por 28,58 millones de euros y los trabajos son más que evidentes, con la preparación de los terrenos en los que se harán los nuevos enlaces y medidas de refuerzo de la seguridad. Una ejecución que se desarrollará durante unos tres años.

Aspecto de las obras de la N-340 entre Benicàssim y Orpesa. / Eva Bellido

En el interior, en mayo se adjudicó por 14 millones la renovación de un tramo de la A-23 entre Segorbe y Altura. Los trabajos consistirán en rehabilitar el firme de este tramo de 6,7 kilómetros mediante la colocación de nuevas capas de asfalto sobre la calzada actual.

Conservación de carreteras

Por otro lado, una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros autorizó una inversión estatal multimillonaria, de 1.006 millones de euros, destinada a contratos de conservación y mantenimiento de carreteras. A Castellón le corresponden 16,2 millones de euros, IVA aparte, para efectuar arreglos en el tramo norte de la N-340, varios tramos de la N-232, entre Vinaròs y Morella, y la N-238, que conecta Vinaròs con el peaje de la autopista.

En cambio, hay otras actuaciones en viales que siguen en el aire. La más acuciante es el futuro de la obra de la N-232 en Morella. Un proyecto que dio comienzo, pero que quedó paralizado. La aparición de problemas geotécnicos en los taludes frenó el ritmo de los trabajos el pasado mes de septiembre. En febrero, la interrupción fue total. En estos momentos, todo sigue detenido a la espera de que haya una solución a este problema. Desde el Ministerio mencionaron que su compromiso con la finalización de la infraestructura "se mantiene intacto" y que la prioridad es "resolver las dificultades técnicas con las máximas garantías" antes de reanudar los trabajos.

El tramo pendiente de la N-232 en Morella sigue sin fecha para reanudar la obra. / Javier Ortí

Tercer carril

Por otro lado, los prometidos terceros carriles en varios tramos de la autopista AP-7 en la mitad sur de la provincia no tienen fecha para su licitación. En noviembre se cumplirán cuatro años desde que se licitó la redacción del proyecto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró en febrero del pasado año en Castelló que la aprobación del documento llegaría "durante los próximos meses". A punto de finalizar el primer semestre del presente año, no hay noticias sobre la licitación de los trabajos, ni hay constancia de que se tengan que realizar expropiaciones de terrenos.

Esta obra en la AP-7 tiene un coste estimado de 50 millones de euros, para ampliar de dos a tres los carriles por sentido en varios puntos de la Plana afectados por un tráfico muy denso. La liberación del peaje de la autopista, en 2020, ha llegado a triplicar el número de vehículos pesados.

Autovía del interior

Además, desde hace años hay un debate recurrente sobre el futuro de la autovía del interior. Desde las instituciones gobernadas por el Partido Popular se reclama la continuación de esta carretera hasta el límite con Tarragona, para así descongestionar el resto de infraestructuras y dar nuevas oportunidades a los municipios por los que pase. En el Ministerio hace años que no hay un posicionamiento sobre este aspecto.