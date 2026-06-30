¿Compras en Shein, Temu o AliExpress?: Este es el recargo que pagarás desde el 1 de julio

Comprar en plataformas como Shein, Temu o AliExpress costará más desde el 1 de julio. La Unión Europea aplicará un recargo fijo de 3 euros a los pequeños paquetes enviados desde fuera del territorio comunitario. La medida, conocida como tasa Shein, afectará a productos de bajo coste procedentes de países como China, pero también Reino Unido, Estados Unidos o Turquía. El objetivo es reforzar el control aduanero y frenar la entrada masiva de mercancías baratas. De hecho, solo en 2024 llegaron al mercado europeo más de 4.600 millones de paquetes, unos 12 millones al día, la mayoría procedentes de China.

Ahí va una guía rápida para entender los cambios que llegan:

¿Qué cambia el 1 de julio de 2026?

Las compras por internet de hasta 150 euros procedentes de fuera de la Unión Europea ya no solo pagarán IVA. También deberán abonar un arancel fijo de 3 euros por cada categoría de artículos.

¿A qué compras afecta?

A pedidos de bajo valor comprados por consumidores en plataformas o tiendas online cuando la mercancía se envía desde países de fuera de la UE, como China, Estados Unidos o Reino Unido.

¿Importa si la web acaba en .es o cobra en euros?

No. Lo importante no es el dominio de la página ni la moneda, sino desde dónde se envía realmente el producto. Si sale de fuera de la UE, puede aplicarse el nuevo arancel.

¿Cuánto habrá que pagar?

El nuevo coste será de 3 euros por categoría de artículo, no por pedido. Por ejemplo:

Una sudadera, un vestido y un bolso: 9 euros de recargo.

de recargo. Tres camisetas iguales: 3 euros .

. Cinco pantalones del mismo tipo: 3 euros.

El objetivo es evitar que un único pedido con productos muy diferentes eluda los costes de control aduanero.

¿Cómo saber si dos productos pertenecen a la misma categoría?

La clasificación no depende del nombre comercial del artículo, sino de su código arancelario. Para comprobarlo, será necesario revisar la ficha técnica del producto y consultar el buscador TARIC de Aduanas. Incluso el material de fabricación puede cambiar la clasificación. Una camiseta de algodón y otra de poliéster pueden pertenecer a subpartidas distintas y generar dos recargos diferentes.

Un consumidor con una bolsa de Shein. / Mediterráneo

¿Quién lo cobra?

Lo normal es que lo cobre la propia plataforma en el momento de la compra. Si no lo hace, el transportista podría reclamarlo antes de entregar el paquete. El consumidor, por tanto, no tendrá que realizar ningún trámite. El importe aparecerá integrado en el proceso de compra, igual que sucede actualmente con el IVA.

¿La Agencia Tributaria reclamará el dinero al comprador?

No directamente. La Aduana exigirá el pago al declarante designado por la plataforma o el vendedor, salvo que el consumidor gestione por su cuenta los trámites aduaneros.

¿Qué pasa si devuelvo el producto?

El arancel no se devolverá aunque el paquete se devuelva. Solo podrá recuperarse si la mercancía era defectuosa o no cumplía lo pactado. El IVA mantiene su régimen habitual de devolución.

¿Qué debe mirar el consumidor antes de comprar?

Conviene revisar si el precio incluye IVA, aranceles y posibles gastos de gestión. También es recomendable consultar los términos y condiciones para saber desde dónde se envía el producto.