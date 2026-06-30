Así son las nuevas instalaciones de Hyundai en Castellón: Más de 600m² para descubrir los modelos de la marca

Hyundai estrena una nueva etapa en Castellón. Lo hace con el estreno de unas instalaciones diseñadas para acercar toda la innovación de la marca a los conductores de la provincia. Este nuevo concesionario, con el nombre de Hyundai Autoalmenar Castellón, cuenta con más de 600 metros cuadrados dedicados íntegramente al universo de la marca coreana, un espacio pensado para que los clientes puedan conocer de cerca la amplia gama de vehículos de la firma y disfrutar de una experiencia completa.

La apertura supone un paso adelante tanto para la firma de automóviles como para Grupo Almenar, que incorpora la marca a su red de concesiones y refuerza su presencia en la provincia de Castellón.

Con este movimiento estratégico, el grupo consolida su posición como uno de los referentes del sector de la automoción en la Comunitat Valenciana y amplía su oferta con una de las marcas más reconocidas del mercado internacional.

Dónde está Hyundai Autoalmenar Castellón Ubicado en el número 223 de la avenida de Valencia, Castelló de la Plana.

Las nuevas instalaciones: Hyundai Autoalmenar Castellón

La apertura de estas instalaciones representan mucho más que un nuevo espacio. Se trata de un lugar concebido para responder a las nuevas formas de entender la movilidad y a las demandas de unos clientes cada vez más interesados en la tecnología, la eficiencia y las soluciones sostenibles.

Las nuevas instalaciones se encuentran en Avenida de Valencia, 223. / EPM

Desde el momento en que se accede al concesionario, el visitante encuentra un entorno moderno donde cada detalle ha sido pensado para facilitar el descubrimiento de la gama Hyundai.

Los clientes pueden recorrer en un único espacio los modelos más representativos de la marca, y conocer de primera mano vehículos que destacan por su diseño, equipamiento y tecnología, además de recibir asesoramiento especializado para encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Movilidad eléctrica en el nuevo concesionario de Hyundai en Castellón

La movilidad eléctrica también ocupa un lugar destacado dentro de estas nuevas instalaciones. Hyundai Autoalmenar Castellón incorpora una zona específica dedicada a los vehículos eléctricos de la marca, un área que refleja la apuesta de Hyundai por el futuro de la automoción y por el desarrollo de soluciones de movilidad cada vez más eficientes.

La movilidad eléctrica cuenta con un espacio en Hyundai Autoalmenar Castellón. / EPM

Este espacio permite acercar al público las últimas propuestas de electrificación de la compañía y resolver dudas sobre autonomía, recarga y nuevas tecnologías asociadas a este tipo de coches.

Contenido interactivo de Hyundai Autoalmenar en Castellón.

La llegada de Hyundai a Grupo Almenar responde a una estrategia de crecimiento que busca fortalecer la presencia de ambas compañías en un mercado en constante evolución. La operación permite al grupo ampliar su actividad en Castellón y ofrecer a los clientes una marca que ha logrado consolidarse como una referencia internacional gracias a su capacidad de innovación y a una gama de productos adaptada a las tendencias actuales del sector.

Hyundai Autoalmenar Castellón arranca esta etapa con el compromiso de ofrecer una experiencia diferencial. / EPM

El traslado y la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones se llevaron a cabo durante el pasado mes de mayo. Tras varias semanas de actividad y con el equipo integrado, el concesionario inicia ahora esta nueva etapa con la intención de ofrecer un servicio cercano, especializado y centrado en la experiencia del cliente, con tres pilares fundamentales: excelencia, innovación y atención personalizada. La combinación de estos elementos busca generar una relación más directa con los usuarios y convertir la visita al concesionario en una experiencia cómoda y útil.