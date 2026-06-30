"Vox defiende a los homosexuales el primero": el llamativo argumento en el pleno de la Diputación

La última semana de junio, las diferentes administraciones debaten mociones y declaraciones institucionales en defensa de las personas LGTBI, con motivo del Día del Orgullo. Una oportunidad para conocer las posiciones de los diferentes partidos políticos representados en Castellón. La Diputación de Castellón se adhirió por una amplia mayoría a la declaración institucional propuesta desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Votaron a favor el PP, PSPV y Compromís.

La nota discordante fue la del representante de Vox, Luciano Ferrer, que en su justificación del voto en contra afirmó que su formación "defiende a los homosexuales el primero, pero no a aquellas organizaciones LGTBI que recortan sus derechos y libertades". De paso, acusó a las instituciones que respaldan marchas y manifestaciones de ser "de dudoso gusto", por lo que "si por nosotros fuera, no destinaríamos ni un solo euro" para financiar estas actividades.

Defensa del Orgullo

En cambio, desde el PSPV, Samuel Falomir señaló que en la defensa del colectivo "todavía hay mucho camino a recorrer" y advirtió de que los derechos adquiridos en los últimos tiempos "no son irreversibles". Por parte de Compromís, Maria Fajardo criticó "el mensaje de odio" lanzado anteriormente desde Vox. La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà (PP), animó a "no poner el foco en las discrepancias y sí en lo que nos une" en este asunto.

Otro asunto controvertido fue una moción de Compromís sobre el proyecto de la planta de amoniaco verde en el Grau de Castelló. La moción fue sustituida por una enmienda del Partido Popular. David Guardiola, de la coalición valencianista, afirmó que en caso de accidente "podría provocar una nube tóxica", que afectaría tanto a las inmediaciones del Serrallo como a Almassora. Unos temores que también fueron expuestos por la diputada socialista Merche Galí.

Amoniaco verde

Mientras, el popular Sergio Toledo recordó que hace dos semanas se celebró una reunión de la empresa con representantes políticos y mencionó que este proyecto fue anunciado cuando el PP estaba en la oposición en la Generalitat, la Diputación y los consistorios de Castelló y Almassora. "Entonces no hubo ninguna pancarta", afirmó. Sobre los informes negativos de la Generalitat, Toledo respondió que la compañía "ya corrigió el proyecto y ya hay informe favorable".

Y uno de los pocos asuntos en los que hubo consenso fue en una moción presentada por Vox, en la que se reclama una mejora de la seguridad en el vial CV-147, la carretera del Desert de les Palmes, donde se ha detectado un aumento de la presencia de vehículos a gran velocidad, con el consiguiente riesgo para las personas que caminan por la zona y los vecinos de urbanizaciones colindantes.

Seguridad vial

El PP hizo una enmienda para reclamar a la Subdelegación del Gobierno que refuerce los controles de la Guardia Civil en la zona. Compromís dio "la bienvenida a la agenda verde" al diputado de Vox.