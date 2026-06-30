La Diputación de Castellón acoge una partida de morra, el juego más antiguo de la provincia y en peligro de extinción

Los plenos de la Diputación de Castellón no solo deciden grandes inversiones en medio de declaraciones crispadas entre representantes del equipo de gobierno y la oposición. La sesión de junio también sirvió para aprobar una moción para reconocer, salvaguardar y fomentar un juego, la morra, que tiene sus orígenes en la antigua Grecia y que en Castellón apenas se juega en unas pocas localidades, como Morella, Herbés, Benassal, Coratxà o Cinctorres.

La iniciativa fue presentada de manera conjunta por el PP, PSPV y Compromís, aunque faltó la unanimidad por la abstención de Vox. Esta moción supone el calentamiento de un torneo autonómico que se celebrará este verano en Cinctorres, municipio que el año próximo albergará un campeonato mundial de la especialidad.

Patrimonio cultural

Como pocos de los diputados conocían sus características, solo el diputado del PP Andrés Martínez expuso que había jugado de adolescente cuando entrenaba en un equipo de fútbol de Tarragona, la Rapitenca. Al final del pleno se hizo una demostración del juego, de la mano de la Asociación de Morra de Els Ports y l'Alt Maestrat.

El objetivo de la moción aprobada es que este juego sea Patrimonio Cultural Inmaterial valenciano y Bien de Relevante Inmaterial Local y Comarcal.