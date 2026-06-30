La Diputación da luz verde a la financiación del Plan Impulsa para las obras de los ayuntamientos

Una de las principales actuaciones de la Diputación para los municipios de Castellón, el plan provincial de obras y servicios, Plan Impulsa, ha recibido el respaldo definitivo para llevar a cabo las obras que planteen los ayuntamientos y ejecutar durante este año y el siguiente. Además de la tramitación, se dispondrá de la mayor parte del presupuesto, gracias a una modificación de crédito de 24,45 millones de euros, procedentes de los remanentes de la liquidación del presupuesto de 2025.

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Héctor Folgado, mencionó que la nueva edición del Impulsa dota a los ayuntamientos de "más recursos, más libertad y menos burocracia", y destacó que esta aprobación "se hace sin alegaciones en contra, desde la unanimidad de todos los alcaldes, con los que habíamos diseñado el plan".

Anticipo histórico

Además del trámite en el pleno de la corporación provincial, hay "una segunda gran noticia, que es un anticipo histórico", al poder disponer del dinero de los remanentes. "Modificamos el reglamento para que se anticipe en 2026 el 85% del dinero a destinar en obras, y el 100% del gasto corriente", detalló Folgado.

El representante del grupo popular defendió que esta dotación ha sido posible pese a que "el PSOE de Ábalos, Koldo, Cerdán, Begoña o Leire quería impedir que se pudieran destinar nuestros ahorros para ayudar a los vecinos. Levantamos la bandera y dijimos que les íbamos a proteger", de modo que se había contemplado inicialmente que la tramitación se llevara a cabo este año, y la aportación económica en 2027. Finalmente, se permitió que la Diputación pudiera hacer ya uso de los remanentes, de modo que se podrá adelantar el pago.

Uso de remanentes

Por parte del grupo socialista, Samuel Falomir mostró su "alegría de que estos recursos se puedan transferir" para este año, ya que había "preocupación en los ayuntamientos de tener que adelantar ellos el dinero o no poder empezar hasta el año que viene, cuando muchos proyectos ya estaban preparados".

En cuanto al criterio del Gobierno central, Falomir recordó que esta normativa de uso de los remanentes "procede del señor Montoro", el ministro de Hacienda durante el periodo de Mariano Rajoy. "Ahora ha sido el malvado Pedro Sánchez el que ha dado un balón de oxígeno con unos recursos que son de la Diputación y los ayuntamientos".

Antes de la celebración del pleno, la corporación provincial hizo en la plaza de Las Aulas un minuto de silencio en recuerdo por las víctimas de los terremotos en Venezuela.