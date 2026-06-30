124 guardias civiles alumnos en prácticas se incorporan a la unidad de Castellón

Un total de 124 guardias alumnos y alumnas en prácticas se han incorporado esta semana en la unidad de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Castellón, de los cuales 78 son hombres y 46 mujeres, iniciando así la segunda fase de su período formativo.

Todo este alumnado procede de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Operativo nacional

En el país, se han incorporado 3.123 guardias alumnos y alumnas lo que supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733.

Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos a unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su periodo de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

Además, 874 de este alumnado complementará sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal o Marítimo.