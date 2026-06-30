La maquinaria de excursiones para ver el eclipse en Castellón se activa: de paseos en barco con cava a bus con comida

Castellón será uno de los pocos lugares privilegiados de todo el mundo para ver el eclipse solar total del 12 de agosto al 100%. Y por ello agencias de viajes y empresas turísticas han activado su maquinaria de última hora con ofertas de excursiones por tierra y mar de distintos precios, desde básicas con transporte de ida y vuelta en el mismo día con comida a otras para hacer noche con alojamiento, e incluso otras para seguirlo en un barco exclusivo brindando con cava, en aguas abiertas o frente a la reserva de las islas Columbretes.

Una agencia castellonense veterana, Resertours Viajes, ofrece una escapada de un día a Morella por 89 euros, con regreso el mismo día y comida, con plazas limitadas y salida desde Vila-real y Castelló el mismo 12 de agosto. «Incluye guía, paseo por el patrimonio, seguro y gafas para ver el eclipse», indican. La misma compañía tiene otra excursión en su catálogo para ver el eclipse, con salida desde estas dos localidades y regreso ese día, pero en esta ocasión para disfrutarlo desde el Delta del Ebro a bordo de un barco-restaurante con cena y picoteo, bebida, música y baile.

El eclipse solar de 2026 en Castellón no se verá igual en toda la provincia: el relieve marcará la diferencia / Foto de Ninan John en Unsplash

Y es que el mar es uno de los espacios atractivos para observar este fenómeno astronómico sin contaminación lumínica. Por eso, también en Castellón, por ejemplo, desde Golondrinas Clavel están planificando, «para lanzar ya esta semana rutas en barco para ver el eclipse desde el mar, para 70 personas en Peñíscola y otras 70 en Castellón». Aunque todavía no tienen tarifas sí corroboran que hay interés, pues tienen «demanda de turistas nacionales y extranjeros» y por ello lo están gestionando.

Imagen de archivo de personas observando un eclipse. / EFE / Fernando Alvarado

Barco completo por 400€

En la empresa turística Charter Peñíscola han preparado dos embarcaciones exclusivas «para una tarde única», aportan como gancho. Una tiene capacidad para 6 personas, con licencia de navegación, salida por la tarde y regreso antes del anochecer, por 400 euros si va al completo. Y otro con aforo completo tiene skipper incluido o licencia PNB y promete una experiencia especial para observar el eclipse total frente a la costa de Peñíscola, «con cava incluido» y 750 euros si se llena. Las salidas se prevén a las 19.00 horas para ver el culmen a las 20.30 h.

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Desde Murcia y Valencia, agencias venden la provincia como destino privilegiado para «el eclipse del siglo». Así, Taquilla Tíquets ha preparado salida desde Murcia a Castelló, donde se alojarán en el hotel Jaime I de 4 estrellas y regresarán al día siguiente, por 189 euros/persona. Otra iniciativa, desde Valencia propone por 60 euros/persona ida hasta Peñíscola, comida en restaurante incluida, tarde de baño y tour turístico, para ver el acontecimiento y volver hacia las 22.00 h. Y como ya publicó este rotativo, el buque escuela Cervantes Saavedra ha organizado la Travesía Eclipse 360, del 11 al 16 de agosto, para navegantes, con el meteorólogo Antonio Pérez, que permitirá observarlo en las inmediaciones de las Columbretes.