La Policía Nacional despliega hasta 277 agentes para reforzar la seguridad este verano en Castellón

La Policía Nacional pondrá en marcha este 1 de julio la Operación Verano 2026, un dispositivo especial que se prolongará hasta el 31 de agosto para reforzar la seguridad en las zonas de mayor afluencia turística de Castellón. El operativo contará con 265 agentes durante julio y 277 en agosto, un 2% y un 6,5% más, respectivamente, que el pasado verano.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, acompañada por el Comisario jefe provincial de la Policía Nacional, así como por el Comisario jefe provincial de operaciones de la Policía Nacional y los responsables de las unidades de Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras, ha presentado este lunes el dispositivo en la playa del Gurugú del Grau de Castelló, donde ha explicado que el objetivo es incrementar la presencia policial preventiva, reforzar la atención a la ciudadanía, agilizar la tramitación de denuncias y aumentar la vigilancia en los puntos más concurridos durante la campaña estival.

Incorporaciones en la plantilla

Como principal novedad, García Valls ha anunciado la incorporación de 24 nuevos funcionarios a la plantilla de la Comisaría Provincial de Castellón. "Las nuevas incorporaciones sempre son una buena noticia", ha destacado.

En el operativo participarán unidades de Seguridad Ciudadana, la UPR, el GOR, Policía Científica, Policía Judicial y Participación Ciudadana, a las que se sumarán refuerzos procedentes de Valencia, entre ellos la Unidad de Caballería, Guías Caninos y medios aéreos como drones, el sistema antidron y un helicóptero.

"La finalidad es que Castellón siga siendo un destino turístico seguro", ha afirmado la subdelegada, quien ha recordado que este despliegue se suma a las medidas ya vigentes por el mantenimiento del nivel 4 de alerta antiterrorista.

Agentes de la Policía Nacional junto a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. / Manolo Nebot

Datos de delincuencia

Durante este primer semestre del año, ha habido una destacada evolución de la delincuencia en la provincia. Según ha indicado García Valls, la criminalidad ha descendido un 5% en Castellón, mientras que la delincuencia convencional ha bajado un 8,1%. En Vila-real, el descenso alcanza el 6,3 %, con una reducción superior al 10 % en la criminalidad convencional.

No obstante, ha advertido del aumento de la ciberdelincuencia y de las estafas informáticas, una tendencia que, según ha señalado, se repite en toda España. "Quiero lanzar este mensaje de precaución ante cuestiones que no controlamos", ha afirmado, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía extremar la prudencia ante correos electrónicos, mensajes o enlaces sospechosos.

La subdelegada ha concluido agradeciendo el trabajo de la Policía Nacional y confiando en que el verano transcurra con normalidad. "Nuestro deseo es que pasemos el mejor verano posible, que no ocurra nada que nos haga hablar de seguridad", ha señalado.