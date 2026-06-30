Tráfico hoy en Castellón: Obras causan cortes y desvíos en varias carreteras este martes
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:40 horas.
N-340
- Nules (km 958 - 963): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
- Nules (km 958 - 959): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Orpesa (km 996 - 998): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Orpesa (km 992 - 998): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
- Torreblanca/Alcalà de Xibert (km 1009 - 1019): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-10
- Cabanes (km 44 - 90): Obras, sentido creciente, Corte móvil
- Cabanes (km 45 - 56): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-11
- Traiguera (km 0 - 21): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-12
- Ares del maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
- Castellfort (km 32): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-13
- Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil
CV-15
- La Pobla Tornesa (km 0 - 20): Obras, sentido creciente, Carril cortado
- Sierra Engacerán (km 16 - 26): Obras, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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