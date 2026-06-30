Tráfico hoy en Castellón: Obras causan cortes y desvíos en varias carreteras este martes

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:40 horas.

N-340

Nules (km 958 - 963) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado

: Obras, sentido Sentido cortado Nules (km 958 - 959) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 996 - 998) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Orpesa (km 992 - 998) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Torreblanca/Alcalà de Xibert (km 1009 - 1019): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

Cabanes (km 44 - 90) : Obras, sentido creciente, Corte móvil

: Obras, sentido Corte móvil Cabanes (km 45 - 56): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

Traiguera (km 0 - 21): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

Ares del maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

Cintorres (km 15 - 21) : Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado

: Obras, sentido sentido cortado Castellfort (km 32): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-13

Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-15

La Pobla Tornesa (km 0 - 20) : Obras, sentido creciente, Carril cortado

: Obras, sentido Carril cortado Sierra Engacerán (km 16 - 26): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213