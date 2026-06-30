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Tráfico hoy en Castellón: Obras causan cortes y desvíos en varias carreteras este martes

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 a la altura de Orpesa

Imágen de la AP-7 a la altura de Orpesa / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:40 horas.

N-340

  • Nules (km 958 - 963): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado
  • Nules (km 958 - 959): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Orpesa (km 996 - 998): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Orpesa (km 992 - 998): Obras, sentido decreciente, Carril cortado
  • Torreblanca/Alcalà de Xibert (km 1009 - 1019): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

  • Cabanes (km 44 - 90): Obras, sentido creciente, Corte móvil
  • Cabanes (km 45 - 56): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-11

  • Traiguera (km 0 - 21): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-12

  • Ares del maestrat (km 0 - 4): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Cintorres (km 15 - 21): Obras, sentido creciente y decreciente, sentido cortado
  • Castellfort (km 32): Obras, sentido creciente, Carril cortado

CV-13

  • Benlloc (km 3 - 16): Obras, sentido creciente, Corte móvil

CV-15

  • La Pobla Tornesa (km 0 - 20): Obras, sentido creciente, Carril cortado
  • Sierra Engacerán (km 16 - 26): Obras, sentido creciente, Carril cortado

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CV-213

  • Navajas (km 1 - 2): Obras, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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