La AEMET advierte una posible ola de calor a partir del domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que a partir del próximo domingo 5 de julio podría comenzar un nuevo episodio de calor extremo que afectará a gran parte de la Península y Baleares y que podría llegar a Castellón. Durante los próximos días se perfilará el pronóstico.

Aunque el organismo insiste en que todavía es pronto para confirmar oficialmente que se tratará de una ola de calor, los modelos apuntan a un ascenso generalizado de las temperaturas que tendrá incidencia en la Comunitat Valenciana, donde el calor será intenso y persistente durante varios días.

La Comunitat Valenciana, entre las zonas más afectadas

Tras un inicio de julio marcado por las altas temperaturas, la previsión indica que los termómetros continuarán subiendo durante el fin de semana. En la Comunitat Valenciana, y especialmente en las comarcas del interior de Castellón y Valencia, se espera un ambiente muy caluroso, con máximas elevadas y noches tropicales que dificultarán el descanso.

La situación podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana si se mantienen las previsiones actuales.

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La declaración oficial aún está pendiente

La AEMET recuerda que, para declarar oficialmente una ola de calor, deben cumplirse determinados criterios relacionados con la intensidad, la extensión territorial y la duración del episodio.

Por ello, aunque los pronósticos son favorables a que se produzca este fenómeno, habrá que esperar a las próximas actualizaciones para confirmar si finalmente recibe esa consideración.

Hasta 40 grados en amplias zonas de España

Más allá de la Comunitat Valenciana, el episodio afectará a buena parte de la Península y Mallorca. Las previsiones apuntan a temperaturas de entre 38 y 40 grados en numerosas zonas del interior, mientras que en los valles de Guadiana y Guadalquivir podrían superarse incluso los 44 grados.

Además de las máximas, la AEMET advierte de que las temperaturas nocturnas también serán muy elevadas, con mínimas superiores a los 22-25 grados en áreas del Mediterráneo y del sur peninsular. En este artículo recopilamos los mejores consejos para dormir mejor durante las noches de calor.

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