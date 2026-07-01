La cadena hotelera castellonense Intelier ficha a un dos estrellas Michelin para su nuevo establecimiento

Intelier es la cadena hotelera del grupo empresarial castellonense Nealis. Una enseña que cuenta con establecimientos más allá de la provincia, y que en los últimos tiempos ha iniciado un proceso de expansión por diferentes puntos de España, como Baleares. En breve abrirá un nuevo hotel junto al mar, que apostará por la gastronomía como uno de sus grandes alicientes.

Para lograr el objetivo se ha confiado en uno de los cocineros más importantes de la Comunitat Valenciana. Ricard Camarena, que tiene como principal referente su establecimiento de dos estrellas Michelin en la capital autonómica, creará y explotará la vertiente gastronómica de este establecimiento, que será el hotel Intelier Malvarrosa Plaza de València.

Gastronomía y hospitalidad

El proyecto nace "con la voluntad de integrar la gastronomía en la experiencia global del hotel y de convertir los futuros conceptos en lugares abiertos para desayunar, comer, cenar, tomar algo o reunirse alrededor de una cocina contemporánea, reconocible y conectada con Valencia y especialmente con un barrio tan emblemático como La Malvarrosa", reportan desde Intelier.

Intelier Malvarrosa Plaza presenta una propuesta gastronómica de la mano de Ricard Camarena. / Mediterráneo

El concepto busca "una idea amplia de hospitalidad que pasa por cuidar al huésped, pero también construir una oferta útil y atractiva para quienes viven en el barrio y para quienes se acercan desde otros puntos de València o desde fuera", añaden.

La colaboración con el cocinero valenciano supone uno de los pilares estratégicos del nuevo Intelier Malvarrosa Plaza, que ya ha presentado el impacto económico y social que tendrá para el barrio, con la creación de más de un centenar de puestos de trabajo y una clara vocación de relación con su entorno más próximo.

Apertura al barrio

Los espacios gastronómicos del hotel estarán abiertos al público general y se diseñarán con la intención de formar parte de la vida cotidiana de La Malvarrosa. El objetivo es que la gastronomía funcione como una puerta de entrada al proyecto y como un punto de conexión entre el establecimiento, el barrio y la ciudad.

Ricard Camarena, en la parte superior del nuevo hotel. / Mediterráneo

En este sentido, tanto Intelier Malvarrosa Plaza como Ricard Camarena quieren sumar una nueva oferta de restauración a Valencia desde una mirada cercana y actual, capaz de responder tanto a las necesidades del viajero como a las de los clientes locales.

Identidad propia

Por este motivo, la propuesta buscará combinar calidad, identidad propia y una experiencia de servicio coherente con el espíritu del hotel, un lugar pensado para recibir, para compartir y para generar vínculos con el entorno.

La cocina de Camarena estará adaptada al contexto del hotel y a los distintos momentos de consumo que ofrecerán sus conceptos. Para este cocinero, el valor del proyecto está en la capacidad de dialogar con el entorno. "Nos interesan los proyectos que tienen sentido en el lugar en el que nacen. Intelier Malvarrosa Plaza no debe ser solo un hotel con una oferta gastronómica, sino un lugar capaz de relacionarse con La Malvarrosa, con Valencia y con las personas que lo visiten", ha explicado.

Cocina sostenible

El cocinero quiere "construir una propuesta hospitalaria, abierta y contemporánea", donde la sostenibilidad se traduzca en hechos concretos, "como es aprovechar mejor los recursos, reducir desperdicio y cocinar con responsabilidad y creatividad sin renunciar al disfrute", ha comentado.

En las próximas semanas se darán a conocer los diferentes conceptos gastronómicos que se distribuirán por las distintas zonas del hotel y las experiencias que completarán la oferta del establecimiento en las semanas posteriores a su apertura. Asimismo, en el momento en el que el hotel abra sus puertas contará con un servicio de desayuno en la planta baja y una barra para aperitivos y cócteles en la terraza de la azotea junto a la piscina.

Economía circular

Uno de los ejes principales del proyecto será la economía circular aplicada a la cocina. La propuesta gastronómica incorporará la filosofía de aprovechamiento integral de los ingredientes que Ricard Camarena lleva años desarrollando en sus restaurantes, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario y dar un mejor uso a los recursos.

Esta manera de trabajar parte de la idea de que cada ingrediente puede ofrecer mucho más de lo que habitualmente se aprovecha. Pieles, tallos, recortes, semillas o excedentes pueden encontrar una segunda vida gastronómica a través de elaboraciones como fermentaciones, infusiones, vinagres, salsas, caldos, bebidas o cócteles de autor.

Cocina responsable

La sostenibilidad, por tanto, no se plantea como un discurso añadido, sino como una forma práctica de cocinar y gestionar mejor. Un modelo que busca optimizar recursos, reducir descartes y demostrar que la creatividad también puede estar al servicio de una cocina más responsable.