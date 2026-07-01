Carburantes más caros: El final del IVA reducido incrementa hasta 8 céntimos la gasolina en Castellón

Si durante las primeras horas de este 1 de julio ha ido a repostar habrá notado que los precios tanto de la gasolina como del diésel ya no son los que eran hace unos días. El real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio ha entrado en vigor este miércoles y aunque una de las principales medidas que incluye es la reducción temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), el fin del IVA reducido se nota claramente en los surtidores.

El litro del diésel, el combustible más utilizado en Castellón, se sitúa este miércoles en las estaciones de servicio de la provincia a una media de 1,547 euros, casi cinco céntimos más que el promedio que marcó el 30 de junio (1,498 euros). Y con la sin plomo 95 la diferencia todavía es mayor: en estos momentos en los surtidores se comercializa a una media de 1,517 euros, 8 céntimos más que el último día de junio. O dicho de otra manera: llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 2,69 euros más que el martes, mientras que en el caso de la gasolina la diferencia es de 4,45 euros.

A las estaciones de servicio el incremento que han experimentado los precios de los combustibles no les sorprende. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ya advirtió que el precio medio de los carburantes para el consumidor final subiría a partir del 1 de julio, "contrariamente a lo afirmado por el Gobierno". CEEES explica que la "ligera" reducción temporal en los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos resulta "absolutamente insuficiente" para absorber el "masivo" impacto que supone la recuperación del tipo general del IVA al 21%, finalizando así el periodo del 10 % reducido que estaba vigente desde el pasado 22 de marzo.

Los empresarios apuntan que aunque el IEH del gasóleo haya bajado 10,1 céntimos por litro y el de la gasolina 95 haya caído 3,63 céntimos, la subida del IVA del 10% al 21% "neutraliza este alivio fiscal, encareciendo el repostaje para el bolsillo de los consumidores".

Críticas al Gobierno

Tomando como ejemplo los precios medios de este martes, la aplicación del nuevo IEH y la recuperación del IVA al 21 % se salda con un encarecimiento del 1,89% para el gasóleo y de un 6,95% en el caso de la gasolina. "El Gobierno vuelve a recurrir a la estrategia de sembrar la sospecha sobre las estaciones de servicio para desviar la atención de su propia política fiscal", aseguran desde la patronal de las gasolineras.

Al mismo tiempo que se anunciaba el final del IVA reducido, el Ejecutivo aprobaba una reducción temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, una disminución que será progresivamente menor durante los próximos meses. Mientras en julio la rebaja es de 15 céntimos por litro para el gasóleo y las gasolinas sin plomo; en agosto se reducirá a 10 céntimos por litro y en septiembre quedará en 5 céntimos por litro. Sin embargo, y tal y como ya han podido comprobar los conductores, esa rebaja no ha sido suficiente para amortiguar el fuerte impacto de la subida del IVA del 10 al 21%.