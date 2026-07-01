Castellón sigue pendiente del termómetro: noches sofocantes y una previsión sin alivio

En la Comunitat Valenciana, las altas temperaturas forman parte de la situación meteorológica desde hace ya varias semanas, cuando una masa de aire cálida disparó el mercurio. Aunque la ola de calor ya ha terminado, los termómetros de Castellón continúan registrando valores elevados, con cifras de récord para estas fechas.

Las temperaturas cálidas no son exclusivas del día. Las noches en Castellón también registran valores elevados, especialmente en la costa, donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se sufren más noches tropicales que hace medio siglo. En el litoral mediterráneo, esta tendencia se explica por factores como el cambio climático, la isla de calor de las grandes ciudades o los materiales de las estructuras urbanas, entre otros.

Altas temperaturas nocturnas

Las temperaturas tropicales, aquellas que superan la barrera de los 20 grados, se han convertido en algo habitual en las noches de Castellón. De hecho, desde hace varias jornadas, los termómetros no solo registran temperaturas por encima de ese umbral, sino que también están dejando cifras históricas. Así, la pasada Nit de Sant Joan se convirtió en la cuarta más cálida de la historia de la provincia, con una mínima de 22,2 grados. La situación se agrava con el paso de los días y el mercurio de Castellón crece cada vez más.

La Comunitat Valenciana vivió la pasada noche una jornada tórrida con temperaturas que han superado los 25 grados. En Castellón han destacado los termómetros de Benicàssim y Peñíscola que alcanzaron los 26,2 grados. También, otros municipios han registrado valores en torno a los 25 grados, como la capital de la provincia con 26 grados, Benicarló con 25,6 u Oropesa del Mar con 25,2.

Se mantienen las noches tropicales

De cara a la próxima noche, la previsión de Aemet apunta a una nueva jornada marcada por temperaturas tropicales. Las altas temperaturas persistirán a lo largo del litoral de Castellón y también se registrarán en varias localidades prelitorales de la mitad norte. Así, los termómetros se situarán en torno a los 22 grados y podrían volver a alcanzar los 26 grados en municipios como Castelló o Burriana. Además, se espera que esta tendencia tropical sigue presente durante los próximos días.

Previsión para mañana

El calor tampoco da tregua durante el día en Castellón. Ayer, algunas localidades superaron los 35 grados. Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), la máxima se registró en Vilafamés, con 35,6 grados. A este dato le siguió el de Morella con 35,2 y Benlloch con 35,1.

Para mañana, la Aemet prevé que los termómetros superen la barrera de los 30 grados en gran parte del territorio. Así, las máximas más elevadas oscilarán en torno a los 31 y 33 grados. Únicamente algunos municipios del interior y litoral norte se mantendrán por debajo de este umbral. Estas son las máximas pronosticadas para mañana jueves según Aemet:

Atzeneta del Maestrat : 33 grados

: 33 grados Onda : 32 grados

: 32 grados L'Alcora : 32 grados

: 32 grados Segorbe : 31 grados

: 31 grados Montanejos : 31 grados

: 31 grados Castelló : 31 grados

: 31 grados Benlloch : 31 grados

: 31 grados Les Coves de Vinromà : 31 grados

: 31 grados Xert : 31 grados

: 31 grados San Rafael del Río: 31 grados

Los cielos de la próxima jornada podrán presentar intervalos de nubes altas de madrugada, pero de cara a la segunda mitad del día se prevén totalmente despejados, por lo que no se esperan precipitaciones.

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: