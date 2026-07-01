El COECS advierte que Castellón necesita 1.620 enfermeras para alcanzar la media europea

La provincia de Castellón necesita 1.620 enfermeras para alcanzar la media europea. Así lo refleja el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS), en base a los datos definitivos del último Informe de ratios de la profesión elaborado por el Consejo General de Enfermería (CGE). Tras incorporar las actualizaciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), el diagnóstico refleja que la provincia de Castellón cuenta con una ratio de 5,59 enfermeras por cada 1.000 habitantes, lo que se traduce en un déficit estructural de 1.620 profesionales para equipararse a la media de la Unión Europea, establecida en 8,12.

Una desigualdad latente en la Comunidad Valenciana

La situación en la Comunitat Valenciana es motivo de especial preocupación para la institución colegial, ya que se sitúa como la cuarta autonomía con peor ratio de todo el país, con una media regional de 5,65 enfermeras por cada 1.000 habitantes (muy por debajo de la media nacional de 6,45). Al analizar los datos provinciales, el COECS destaca la enorme desigualdad interna que sufre la región:

• Valencia registra la mejor situación relativa de la autonomía con una ratio de 6,22.

• Castellón se sitúa en un punto intermedio con 5,59.

• Alicante presenta el escenario más crítico con una ratio de apenas 4,88 enfermeras por cada 1.000 habitantes.

Para el conjunto de la Comunidad Valenciana, alcanzar los estándares europeos exigiría la incorporación inmediata de 13.643 enfermeras y enfermeros en activo. Esta brecha entre provincias evidencia, a juicio del COECS, una planificación sanitaria que no garantiza la equidad en el acceso a los cuidados profesionales según el lugar de residencia.

Declaraciones de la presidencia del COECS

La doctora Isabel Almodóvar Fernández, presidenta del COECS, ha subrayado que estos datos, basados estrictamente en el censo de profesionales no jubilados, son la prueba de que el sistema de salud requiere un cambio estructural urgente:

"Los datos definitivos nos muestran que no solo necesitamos más profesionales de manera global, sino una distribución mucho más justa. No podemos permitir que los ciudadanos de nuestra región reciban cuidados con ratios tan dispares según su provincia. Una ratio de 5,59 en Castellón es del todo insuficiente. Refleja la urgencia de estabilizar las plantillas en los centros asistenciales y mejorar las condiciones laborales para frenar la fuga de talento hacia otros países de la OCDE, garantizando así la excelencia y seguridad en los cuidados que merece la ciudadanía".