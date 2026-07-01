El comercio de Castellón valora la 'tasa Shein': "Queremos que todo el mundo trabaje con las mismas condiciones"

Realizar un pedido en plataformas como Shein, Temu o AliExpress saldrá mucho más caro y lo hará desde ya. A partir este miércoles, la Unión Europea (UE) aplica un hachazo a los productos de bajo coste comprados online de terceros países. Lo hará a través de una tasa de tres euros, que terminarán pagando los consumidores finales de una manera u otra, aplicada a todos aquellos productos con un valor inferior a 150 euros adquiridos por ciudadanos europeos a vendedores fuera de la UE.

La medida, popularmente conocida como tasa Shein, por ser esta una de las plataformas más afectadas, busca limitar la cantidad de paquetes que compañías como Aliexpress, Temu o la propia Shein introducen en Europa. De hecho, solo en 2025 llegaron al mercado europeo más de 5.900 millones de paquetes, unos 16 millones al día, la mayoría procedentes de China. No obstante, la tasa no incluye solo al gigante asiático y también se verán afectados pedidos procedentes de Reino Unido o EEUU.

Al comercio de Castellón la decisión de Bruselas de aplicar un gravamen a la ingente cantidad de paquetes que llegan desde miles y miles de kilómetros de distancia le parece una medida positiva. "Lo único que queremos es que todo el mundo pueda trabajar en las mismas condiciones y que no haya competencia desleal", explica Tere Esteve, secretaria general de Confecomerç-Castellón.

Esteve apunta a que el sector lleva años reclamando medidas que favorezcan la existencia de un comercio mucho más equitativo. "El pequeño comercio no puede competir, por ejemplo, con una camiseta que llega de China y cuesta tres euros. Que cada consumidor compre lo que quiera, pero lo que sí reivindicamos es un comercio justo en el que todo el mundo gane", describe.

Así se aplicará la nueva tasa

La nueva medida supondrá que el comprador tenga que asumir un recargo de tres euros por cada categoría de producto adquirida. Por ejemplo, si compra tres camisetas, se aplicará una tasa de tres euros. En cambio, si en el mismo pedido incluye tres camisetas y un lápiz, el recargo ascenderá a seis euros. Aunque desde Bruselas sostienen que el pago corresponde al vendedor, todo apunta a que este coste acabará trasladándose al consumidor final.

Una persona realiza una búsqueda en Shein. / Eduardo Parra / Europa Press

Hay que tener en cuenta que incluso la compra de artículos aparentemente parecidos puede generar más de un recargo. La razón está en que la tasa se calcula en función de los códigos arancelarios que la UE asigna a cada producto, conocidos como códigos Taric. Estos códigos suelen depender de elementos como el material de fabricación. Así, si una persona compra una blusa de seda y otra de lana, cada una puede estar clasificada bajo un código distinto y, por tanto, la tasa se aplicaría dos veces.

Hasta ahora, los productos de bajo valor quedaban exentos del pago de aranceles. Con esta nueva tasa Bruselas pretende reducir la presión sobre un sistema aduanero que se ha visto desbordado por el enorme volumen de paquetes que llegan a diario a los puertos europeos.

Hasta julio de 2028

La tasa que entra en vigor este miércoles tendrá una vigencia limitada y se aplicará hasta el 1 de julio de 2028, fecha en la que está previsto que entre en funcionamiento la reforma general del sistema aduanero de la UE. Esa reforma eliminará la exención de derechos de aduana que desde los años ochenta beneficia a los paquetes con un valor inferior a 150 euros y empezará a gravarlos con aranceles según el tipo de producto que contengan.

El crecimiento de este tipo de envíos ha sido muy significativo en los últimos años. Desde 2022, el número de paquetes baratos procedentes de fuera de la UE se ha multiplicado por cuatro, hasta rozar los 6.000 millones en el último año. Estos envíos suponen el 98% de todos los paquetes que entran en territorio comunitario a través del comercio electrónico, aunque apenas representan el 2% del valor total de las importaciones. Esto se debe a que su importe medio no llega a los 9 euros, según datos de la Comisión Europea.

Al recargo de tres euros se añadirá, a partir del próximo otoño, una nueva tasa de gestión para todos los paquetes solicitados a países de fuera de la Unión Europea que lleguen directamente al consumidor. La cuantía definitiva todavía deberá fijarla la Comisión Europea, aunque en un primer momento se planteó que pudiera situarse en torno a los 2 euros.